Elke dag vers Gesponsorde inhoud Lasagne met extra veel veggies? Maak deze Belgische versie van de klassieker Aangeboden door Lidl

09 september 2019

12u00 0 Aangeboden door Lidl Een traditionele lasagne met bolognesesaus barst niet van de groenten. Liever meer veggies in de mix? Maak ‘m op zijn Belgisch en voeg knolselder, broccoli en prei toe voor meer aardse smaken en vitamines op je bord.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1/2 knolselder, geschild en in dunne plakjes

1 broccoli, in roosjes

1 stengel prei, in ringen

1 ui, fijngesnipperd

2 teentjes knoflook

500 g gemengd gehakt

3 à 4 plakjes gekookte ham

3 à 4 plakjes rauwe ham

100 g geraspte Emmental

enkele takjes tijmblaadjes

enkele blaadjes basilicum

500 g trostomaten

2 el tomatenpuree

500 ml melk

60 g bloem

40 g boter

1 blokje groentebouillon

9 lasagnevellen

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Blancheer de plakjes knolselder 2 minuten in kokend gezouten water. Kook de broccoli gaar in licht gezouten water.

2. Bak de ui met de geperste look glazig in olijfolie. Voeg de tomatenpuree toe en bak 2 minuten al omscheppend. Voeg het gehakt toe en bak rul. Snijd de tomaten in partjes en voeg, samen met een scheutje water en de tijm, bij het gehakt. Brokkel er het bouillonblokje bij, schep om en laat 15 minuten op een zacht vuur sudderen.

3. Smelt de boter. Voeg de bloem toe en laat al roerend 2 minuten bakken. Giet er beetje bij beetje, en al roerend, de melk bij tot de saus begint in te dikken. Roer er de helft van de kaas en alle prei onder. Kruid met peper en zout.

4. Verwarm de oven voor op 180°C. Giet een dun laagje kaassaus op de bodem van een ovenschaal. Leg daarop een eerste laag droge lasagnevellen. Schep er een laag tomatensaus op en bedek met enkele plakjes knolselder. Beleg verder met een laag gekookte ham, een laag broccoli en een volgende laag kaassaus. Schik hierbovenop een tweede laag lasagnevellen. Vervolg nu opnieuw met tomatensaus, knolselder, rauwe ham, broccoli en kaassaus. Bestrooi royaal met de rest van de gemalen kaas. Zet de lasagne 20 minuten in de oven. Werk af met het basilicum.

Liever een zomerser gerechtje met pasta? Ontdek het hier.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!