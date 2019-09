Elke dag vers Gesponsorde inhoud Krokant korstje, smeuïge puree, sappige zalm: deze ovenschotel verwent je smaakpapillen Aangeboden door Lidl

26 september 2019

12u00 0 Nina kookt Een ovenschotel met prei en puree is sowieso een sterk staaltje comfortfood. Met zalmfilets in de mix verhef je het tot culinaire verwennerij, bonuspunten dankzij dat lekker krokante korstje bovenaan!

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

800 g bloemige aardappelen, geschild en in stukken

klont boter

scheut volle melk

120 ml room

1/2 tl nootmuskaat

1/2 bloemkool, in kleine roosjes

2 stengels prei, in staafjes

700 g zalmfilets, in repen

1 el citroensap

paneermeel

peterselie (optioneel)

peper en zout

Zo maak je het :

1. Kook de aardappelen in licht gezouten water gaar. Giet het kookvocht af en laat de aardappelen uitdampen. Stamp ze tot puree. Meng er de boter, de room en de melk onder. Kruid met het nootmuskaat, peper en zout.

2. Stoof de bloemkool en de prei kort aan in olijfolie. Kruid met peper en zout.

3. Verwarm de oven voor op 180°C. Schik de groenten in een met boter ingesmeerde ovenschaal. Verdeel er de zalmfiletsrepen over. Bedruppel met het citroensap. Dek af met een laag aardappelpuree. Bestrooi met wat paneermeel en zet de schaal 40 minuten in de oven. Werk eventueel af met wat peterselie.

