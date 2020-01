Konijn eten, dat knaagt: waarom we Knabbel niet meer in onze kookpot willen

Nina kookt We moeten met z'n allen meer konijn met pruimen eten, en liefst niet alleen in de winter. Dat is de hoofdboodschap van het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM) deze week. Makkelijker gezegd dan gedaan, want is een konijn voor velen niet gewoon een schattig huisdier?

Mager en overladen met smaak. Bron van omega 3-vetzuren. IJzersterk stukje vlees. Overheerlijk. VLAM, het Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing, haalt deze week tijdens ‘Week van het Konijn' alles uit de kast om konijn te promoten. Niet om het diertje in huis te halen en in een hokje in de tuin te zetten, wel om het in de kookpot te stoppen. In samenwerking met slachthuizen, supermarkten en slagers worden ter inspiratie enkele recepten gedeeld, mét bijhorende video.

Volgens de initiatiefnemers is het broodnodig om meer konijn klaar te maken. De Belg eet jaarlijks gemiddeld amper 220 gram konijnenvlees - in vergelijking met 5,5 kilogram varkenvlees. Dat is minder dan 1 procent van het totale vleesverbruik in ons land. Jaar na jaar gaat de verkoop ervan achteruit. Momenteel koopt slechts 17 procent van de gezinnen konijn, een aantal dat sinds 2002 is gehalveerd. Vooral mama’s en papa’s met kinderen en jongeren vullen hun winkelkarretje niet meer met het bekende knaagdier. “80 procent van het konijnenvlees wordt gekocht door 50-plussers”, stelt het VLAM nog vast. De Belg geeft nog amper 2,2 euro per jaar uit aan konijn.

Schattig snuitje

Konijn eten, allemaal goed en wel, maar het knaagt. Dat beseft het VLAM ook wel een beetje. “Konijn kampt met een verouderd imago. Een recept met konijnenvlees is in de ogen van veel mensen een traditioneel gerecht. Zo wordt konijn in een hokje geduwd van gerechten op ‘grootmoeders wijze’."

Al speelt vooral de hoge aaibaarheidsfactor de kwekers parten. “Dat is inderdaad dé reden waarom vooral jonge gezinnen het vlees niet meer kopen", zegt bioloog Dirk Draulans. “Het is een grappig beestje, met een schattig snuitje en blinkende oogjes. Een huisdiertje dus dat je niet zomaar opeet. Een konijn is geen varken, is ook geen koe.” Nochtans eten mensen al héél lang konijn, en is dat goed, zegt de bioloog. “Het was vlees dat zeer makkelijk op de plank kon komen, veel gezinnen kweekten die beestjes vroeger zelf. Vandaag zijn er ook weinig grootschalige kwekerijen meer.” Zo'n twintigtal ten opzichte van een honderd 30 jaar geleden.

Speelkameraad

“Gezinnen met jonge kinderen maken geen onderscheid meer tussen Flappie de speelkameraad die in de huiskamer rondhuppelt en het dier dat voor zijn vlees wordt gekweekt”, zei Luc Buyens van de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vorig jaar nog in onze krant, ook al naar aanleiding van de dalende ‘konijnenconsumptie’. “Vroeger had elke boerderij ook een konijnenhok. Konijn is bovendien meer een wintergerecht dat je vooral in een feestzaal eet of met eindejaar."

Choquerend

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights, Be Vegan, Bite Back, EVA, GAIA, Hopster en Veganov reageren op de VLAM-campagne met de hashtag #teamkonijn. Ze sporen de Vlaming aan net géén konijn te eten. “Of je ze nu graag ziet of niet, de omstandigheden waarin de dieren gekweekt worden voor vlees zijn choquerend. In hun kooien hebben ze elk amper 600 vierkante centimer ter beschikking ofwel één A4-’tje”, klagen ze aan. “Konijnen zijn zeer stressgevoelige dieren. Hun leven duurt gemiddeld maximaal tien weken, terwijl ze in normale omstandigheden tot tien jaar oud kunnen worden.”