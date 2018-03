Komt sushi binnenkort uit de printer? Redactie

21 maart 2018

15u22 1 Nina kookt Een groep Japanse wetenschappers probeert maaltijden te produceren met behulp van 3D-printers.

Team Open Meals, zoals de groep heet, heeft een conceptvideo gelanceerd met de naam Sushi Teleportatie. In het filmpje is te zien hoe we in de toekomst met een druk op de knop een sushigerecht uit de printer kunnen ontvangen, zowel op aarde als in een ruimteschip.

Het idee is om met een machine het uiterlijk, de textuur en de smaak van het eten te analyseren. Dit zal dan doorgezonden worden naar de zogeheten 'pixel-foodprinter' en deze printer zal dan het eten printen. Momenteel is de printer nog niet zo ver. Hij kan nu alleen nog maar gelatineblokken van 5 millimeter stapelen om de vorm van het eten na te bootsen.

Team Open Meals doet op dit moment voornamelijk onderzoek naar het creëren van data over de smaak, textuur en voedingsstoffen en de manier waarop deze gegevens overgedragen kunnen worden.