Koken op kot? Studentenkok Loïc geeft snelle en goedkope inspiratie

Grote plannen om vanavond uit te gaan in je studentenstad? Begin dan eerst met een stevige fond te leggen. Met deze drie gerechtjes van studentenkok Loïc hoef je niet met honger uit te gaan. Of te gaan slapen, want de restjes smaken 's nachts ook nog goed.

Cheesy burger met spek, boontjes en tomaat

Dit heb je nodig:

100 g gemengd gehakt

100 g diepvriesboontjes

30 g geraspte cheddar

10 kerstomaten

3 repen ontbijtspek

peterselie

olijfolie

ui

peper

zout



Zo maak je het:

Stap 1: Vorm een burger met het gehakt en stop de cheddar er middenin.

Stap 2: Bak het spek in een beetje olijfolie samen met de burger

op een middelmatig vuur. Bak 3 minuten aan elke kant. Kruid af met peper en zout.

Stap 3: Voeg na 6 minuten de boontjes en de gesneden ui toe en

laat nog 10 minuten garen met aluminiumfolie over de

pan.

Stap 4: Voeg ten slotte de kerstomaten en de peterselie toe.

Uitgeverij Lannoo

Salade falafel

Dit heb je nodig:

50 g Griekse yoghurt

4 kerstomaten

1 citroen

1 ijsbergsla

1 blik kikkererwten

1/2 chilipeper

1/2 komkommer

verse munt

knoflook

peper

zout

bloem

olijfolie



Zo maak je het:

Stap 1: Mix voor de falafels een blik kikkererwten, een halve teen

knoflook, een halve chilipeper, munt, peper, zout en twee

eetlepels bloem tot een homogene massa.

Stap 2: Rol de falafelballetjes en bak ze krokant in olijfolie. Bak ze

3 minuten per kant, afgedekt met aluminiumfolie.

Stap 3: Voor de tzatziki rasp je een stukje komkommer (vermijd de pitten) en een halve teen knoflook. Voeg yoghurt toe, citroensap,

fijngesneden munt, peper en zout. Meng alles onder

elkaar.

Stap 4: Gebruik de bladeren van een ijsbergsla als kommetjes

om uit te eten.

Stap 5: Snijd de kerstomaten en de overige komkommer in

kleine stukken. Kruid met peper, zout en citroensap.

Stap 6: Vul de ijsbergbladeren met de falafels, tomaten,

komkommer en tzatziki.





uitgeverij Lannoo

Krokante kip met pittige salade

Dit heb je nodig:

1 kippenborst

1 avocado

1 mango

1 eetlepel loempiasaus

1 chili

1 limoen

1 lente-ui

paneermeel

koriander

olijfolie

peper

zout



Zo maak je het:

Stap 1: Snijd de kip overlangs in tweeën. Coat met paneermeel.

Stap 2: Verhit de olijfolie en bak de kip 2 minuten aan elke kant.

Laat verder garen.

Stap 3: Snijd ondertussen de avocado en

de mango in hapklare stukken. Voeg loempiasaus, chili,

peper, zout, limoen, lente-ui en koriander toe. Meng goed. Tegen dan is de kip klaar.

uitgeverij Lannoo

