Koken met en voor kinderen: de tien geboden van Ellemieke Vermolen David Devriendt

20 juni 2020

11u03 0 Nina kookt Ellemieke Vermolen (43) - mevrouw Sergio Herman - heeft een missie. Met haar nieuwe kookprogramma Ellemiekes KIDchen wil ze vanaf deze zondag samen met haar zonen Noah (11) en Zenna (9) aan alle Vlaamse moeders en vaders laten zien dat het echt niet moeilijk is om een gezonde maaltijd voor kinderen op tafel te toveren. En laat ze in één klap ook meehelpen in de keuken. “Vaak hoor ik mensen zeggen dat dat bij hen allemaal niet lukt. Dat is bullshit!”

1. Doe de grote verdwijntruc

“Het is een klassieker, maar verstop zoveel mogelijk groenten in je gerechten. Elk gezin eet minstens één keer per week spaghettisaus. Vlees doe ik er nooit in, wel extra veel broccoli, courgette, rode paprika, wortelen en ui. Allemaal gezonde ingrediënten boordevol vitaminen. Of maak van zalm eens een zalmburger, gemengd met aardappelen en broccoli. Wedden dat je kind op die manier wel vis zal eten?”

2. Experimenteer met gezonde ingrediënten

“Je mag je kinderen geen voedingsstoffen ontzeggen. Ze hebben koolhydraten en vetten nodig. Maar in plaats van spaghetti van tarwe kan je af en toe ook eens voor courgetteslierten gaan, of pasta op basis van kikkererwten. Of vervang aardappelen eens door zoete aardappel, en witte rijst door glutenvrije bruine rijst.”

3. Volg de 80/20 regel

“Natuurlijk eten wij bij ons thuis ook frietjes en halen we al eens een pizzaatje, maar die keuze maken we heel bewust. Voor het overgrote deel van de tijd koken we gezond.”

4. Beperk frisdrank

“Bij ons mogen de kinderen enkel frisdrank in het weekend - al was dat tijdens corona iets meer. En dat hoeven absoluut geen grote blikken te zijn. Wij gaan altijd voor miniblikjes Icetea of Fanta. Daar is je kind heus ook al blij mee.”

5. Laat ze enkel meekoken in het weekend

“Door de week is het te druk en moet het supersnel. Dan wordt het meer gejaag dan plezier. Als je kookt met je kinderen, neem er dan je tijd voor.”

6. Dwing je kind niet

“Dat maakt de sfeer er niet leuker op. Het moet uit je kind zelf komen. Dat was ook een voorwaarde die ik stelde aan de programmamakers van njam!: als Noah en Zenna het even niet meer zien zitten, mogen ze tijdens de opnames even gaan fietsen of iets anders doen.”

7. Bewaar je geduld

“Kinderen doen het op hun eigen manier. In het begin zei ik constant: doe dat zo, en pas op voor dit en dat. Maar laat dat los, en heb vertrouwen. Gun ze die vrijheid en creativiteit!”

8. Hou het simpel

“Als Sergio thuis kookt, is dat altijd heel chic. Maar de kinderen vinden mijn eten het lekkerst. Dat is vaak een stamppot of kookrijst, zonder al te veel kruiden – gewoon eenvoudig en voedzaam.”

9. Leer ze falen

“Soms mislukt er al eens wat in de keuken. Neem nu die zalmburger. Die van Noah was mooi gelukt, maar Zenna’s creatie viel uit elkaar. Dat is niet erg, prent ik hen dan in, in je mond gaat het toch stuk. Koken is als het leven: soms loopt het niet perfect. Ook dat leren kinderen dan.”

10. Zet ze achteraf aan de afwas.

“Toegegeven, dat is altijd een groot drama. Bij ons moeten ze het om de beurt doen, net zoals de tafel dekken. Van mij en Sergio moeten ze leren dat er gewerkt moet worden in het leven. Ze worden al genoeg gepamperd.”

Recept : Bananensushi met aardbeiensaus

“Dit is een van onze favoriete snacks. Het is een creatieve manier om fruit te eten en de pannenkoeken zijn ook gezond door de voedzame ingrediënten. Het samen klaarmaken is superleuk én het resultaat ziet er ook gewoon top uit!”

Voor het pannenkoekenbeslag:

100 g speltmeel

100 g havermeel

300 ml plantaardige melk

1 ei

1 snuifje zout

4 bananen

10 aardbeien

esdoornsiroop

chocopasta

boter

gepofte quinoa en chocoladekorreltjes

Meng alle ingrediënten voor het pannenkoekenbeslag in een grote kom.

Smelt een klontje boter in een pannenkoekenpan en giet er een lepel beslag in. Laat mooi goudbruin bakken en draai om. Leg de pannenkoek op een bord en herhaal tot het beslag volledig op is. Laat de pannenkoeken een beetje afkoelen.

Besmeer de pannenkoeken met een laagje esdoornsiroop of een laagje chocopasta. Leg er een banaan op en rol op. Snijd vervolgens in stukjes.

Doe de aardbeien in de blender en mix glad tot aardbeiensaus. Werk de stukjes bananensushi af met gepofte quinoa en chocoladekorreltjes. Serveer de ‘sushi’ met de aardbeiensaus.

Meer recepten van Ellemiekes KIDchen vind je hier. Ellemiekes KIDchen, vanaf 21 juni elke zondag om 10u40, 15u40 en 22u40 op njam!