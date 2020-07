Koffie met een kick: 7 lekkere combinaties met een scheutje alcohol Stéphanie Verzelen

18 juli 2020

18u55 3 Nina kookt We houden allemaal van een stevig kopje zwart goud ’s ochtends. Maar wanneer de avond valt of het maar blijft regenen, is een nog steviger kopje extra aanlokkelijk. Mag het iets spannenders zijn dan een scheutje amaretto? Deze zeven combinaties zijn ook overheerlijk.

Moeten we nog zeggen dat je alcohol best met mate consumeert? Zeker in een kopje koffie hoef je maar een heel kleine hoeveelheid toe te voegen en gaat het vooral om de smaak (en oké, ook een beetje om dat extra warme gevoel vanbinnen). Of je koffie nu graag warm of koud (cocktails!) drinkt, de smaak van cafeïne en geroosterde koffiebonen gaat fantastisch samen met de aroma’s van deze alcoholische dranken.

1. Bourbon

Bourbon is met zijn aroma’s van karamel en vanille (en soms ook kaneel) een match made in heaven voor een kopje koffie. Doe een koffielepel bruine suiker in een mok, voeg daar een scheut opgewarmde bourbon aan toe, roer tot de suiker opgelost is en vul de rest van de mok met koffie. Met een kwak slagroom en geroosterde pecannoten erbovenop is het een echte verwennerij.

2. Kahlúa

Kahlúa is een koffielikeur met hinten van rum, vanille en karamel en geef toe, koffie mengen met meer koffie: kan niet slecht zijn. Voor een ijskoude ‘café Kahlúa’ doe je in een shaker: ijsblokjes, 5 centiliter espresso, 2 centiliter melk, 1 koffielepel suiker en 2 centiliter Kahlúa. Twintig seconden shaken en genieten maar.

3. Vodka

Ook wel gekend als Russian coffee. Het recept is poepsimpel. Voeg aan 30 ml van je favoriete espresso een scheutje vodka toe en wat suiker – vanillesuiker is het lekkerst – en overgiet tot slot met een hoeveelheid room naar keuze. In de zomer is dit drankje heerlijk met een bolletje vanille-ijs in het glas. Liever iets originelers? Maak een hippe ‘Russian dalgona coffee’ door met instant koffie de klassieke dalgona coffee te maken en zoals in dit recept daar vodka en Kahlúa aan toe te voegen.

4. Rum

Eentje voor chocoladeliefhebbers, want koffie en rum gaan ook perfect samen met chocolade. Creëer een zogenaamde Braziliaanse koffie: doe 2 centiliter rum en 1 koffielepel rietsuiker in een mok, overgiet met zo’n deciliter warme espresso en eindig met een toef slagroom overgoten met gesmolten chocolade.

5. Whiskey

Twee woorden: Irish coffee. De klassieker met koffie, Ierse whiskey en slagroom kent iedereen. Maak het zelf door 6 cl whiskey in een pannetje op te warmen met 2 eetlepels suiker, tot de suiker stroperig wordt. Doe de whiskey daarna in een glas en voeg koffie toe – giet die via de bolle kant van een lepel het glas in om laagjes te creëren. Werk af met slagroom naar believen.

6. Cognac

Een echte Franse koffie met Grand Marnier of Cointreau dronk je vast al. Maar de variant met Franse cognac is even yummy. Meng 10 cl hete zwarte koffie met 4 cl opgewarmde cognac en een koffielepel bruine suiker, werk zoals gewoonlijk af met een (grote) toef slagroom.

7. Jenever

De klassieke koffie-jenevercombinatie is een Hasseltse koffie natuurlijk. Doe een koffielepel bruine suiker en wat sprietjes sinaasappelschil in een mok. Verwarm en flambeer 3 centiliter graanjenever en schenk al vlammend bij de suiker, blus daarna met een kopje sterke koffie. Slagroom erbovenop en klaar! Ook leuk: zelf koffielikeur maken. Doe 60 centiliter jonge jenever, 350 gram bruine suiker, 50 gram koffiebonen en een opengesneden vanillestokje in een fles die je vier weken laat staan en elke dag goed schudt.