Koekjes bij de vis? Serveer deze bijzondere crumble bij je skrei voor een woweffect

03 februari 2020

12u00 0 Nina kookt Het klinkt gek, koekjes serveren bij een stukje vis. Maar deze crumble van spek en speculaas is de perfecte toevoeging van zoet, zout en crunch die deze skrei op een bedje van pasta met paprikacoulis écht interessant maakt.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

800 g skrei

50 g spekblokjes

30 g speculaas

20 g Parmezaanse kaas, geraspt

2 rode paprika’s

2 sjalotten, gesnipperd

200 ml kippenbouillon (200 ml heet water + 1/3de kippenbouillonblokje)

200 ml volle room

350 g tagliatelle

100 g veldsla

boter

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Bak het spek in een droge koekenpan krokant. Laat afkoelen en hak fijn. Meng het spek onder 40 g koude boter, de Parmezaanse kaas en de verkruimelde speculaas.

Schep dit op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 15 minuten in de oven. Schep halverwege om.

2. Kook de tagliatelle beetgaar in gezouten water. Halveer de paprika’s, verwijder de zaadlijsten en snij het vruchtvlees in blokjes.

Stoof de sjalotten aan in wat boter. Voeg de paprikablokjes toe en roerbak 2 minuten. Giet er de bouillon bij en laat voor de helft inkoken.

Roer er de room en een klontje boter onder en zet het vuur uit. Giet alles in een maakbeker en mix glad. Giet de saus door een zeef en hou warm.

3. Kruid de skrei met peper en zout en bak ze goudbruin en gaar in olijfolie. Giet de pasta af en verdeel over de borden. Giet er de paprikacoulis over. Leg er telkens een stuk skrei op. Verdeel de crumble over de skrei en werk de borden af met wat veldsla.

