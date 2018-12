Varkensvlees Gesponsorde inhoud Knolselder, pastinaak, aardpeer… Winterse smaken voor hartverwarmend lekkere recepten

Aangeboden door Lekker van bij ons

17 december 2018

12u00 0 Nina kookt De winterse gezelligheid doet weer verlangen naar heerlijk troostend comfortfood. Een gebraad in de oven, hespenrolletjes, een gehaktschotel met puree… Bij dat veelzijdig varkensvlees wil je echter wel eens wat anders dan wortels, witloof of prei. Duik tussen de typische wintergroenten, kies je favoriete bereidingswijze en geniet een seizoen lang van een gevarieerd menu.

Kolen, kolen, kolen

Groene kool, boerenkool, rodekool, spitskool… december is inderdaad een topmaand voor de kolen. Lekker, maar vrees niet: er is nog zoveel meer. Witloof, pastinaak, spinazie, schorseneren, pompoen, champignons, zelfs waterkers, radijsjes, tuinkers en tomaat... Met deze seizoenkalender zie je meteen welke groenten op hun toppunt zijn en zal je snel merken dat de winter allesbehalve een eentonig groenteseizoen is.

Stoven of stomen?

Elke groente zijn favoriete bereidingswijze. In een stoofpotje, in de wok, in de puree: zo smaken die wintergroenten het allerlekkerst…

* Bloemkool, broccoli en schorseneren

Heerlijk natuurlijk met een klassieke bechamelsaus! Op zoek naar een light versie? Gebruik geen roux, maar laat magere of halfvolle melk inkoken met wat opgeloste bloem.

Lekker met… koteletjes

* Chinese kool en paksoi

Toppers in de wok! Ook bloemkool en broccoli zijn trouwens woktoppers.

Lekker met… varkensreepjes

* Savooikool en raapjes

Deze wintergroenten smaken het best in een stoofpotje zoals een echte Vlaamse hutsepot.

Lekker met… varkensstaart, -poten en -oren

* Spruitjes

Ook spruitjes kunnen perfect in de wok!

Lekker met… spekjes

* Bloemkool en broccoli

Favorieten in een kom soep, maar ook rauw als aperitiefhapje of gezonde snack populair.

Lekker met… minibrochettes

* Rode, witte en groene kool

De klassieke bereidingswijze ken je, maar zo kan het ook: snij je kolen extra fijn en meng ze onder een slaatje voor een verrassende toets of serveer ze gewoon als knapperige side dish bij je gerecht. Heb je het liever minder knapperig? Overgiet de fijngesneden kolen dan met wat kokend water.

Lekker met… gehaktballen

* Rodekool

Zorg voor een extra zoete smaak door appeltjes toe te voegen.

Lekker met… zwarte pens

* Knolselder

Dé winterfavoriet voor een smeuïge puree. Nog een scheutje melk en je hebt de perfecte stamppot…

Lekker met… varkenshaasje

* Pompoen

Een must in de soep natuurlijk, maar ook in een oven- of stoofschotel overheerlijk.

Lekker in… een ovenschotel met gehakt

* Witloof

Hespenrolletjes met witloof, gestoofd witloof, in een fris slaatje, in de soep… met witloof kan je gewoon zoveel kanten op.

Lekker in… een rolletje hesp natuurlijk

* Pastinaak

Een dankbare groente in de puree, maar ook lekker in de oven, in de soep of in een stoofpotje.

Lekker met… buikspek

* Aardpeer

Kook de aardperen in een gelijke hoeveelheid melk en water en mix ze wanneer ze gaar zijn. Je hebt nu een aardpeercrème waarmee je je (vlees)gerecht verrassend pimpt.

Lekker met… varkenskroontje

Aan tafel!

Het diverse aanbod aan wintergroenten smaakt nog beter met een veelzijdig stukje varkensvlees erbij. Een paar verrassend lekkere suggesties:

* Voor de laatste herfstdagen…

Varkensreepjes met een herfstsaus en pompoenpuree:

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/varkensreepjes-met-herfstsaus-en-pompoenpuree

* Voor een bowl boordevol smaak

Gemarineerde stukjes varkensgebraad met oesterzwam, witloof en tarwekorrels:

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/gemarineerde-stukjes-varkensgebraad-met-oesterzwam-witloof-en-tarwekorrels

* Voor een streepje haute cuisine

Gelakt varkenshaasje met aardpeer en oesters in tempura:

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/gelakt-varkenshaasje-met-aardpeer-en-oesters-in-tempura

Dit zijn alvast de decembergroentjes…

Ontdek hier welke groenten de maand december typeren én wat je ermee klaarmaakt.