Klinken op Tournée Minérale: 5 heerlijke alcoholvrije cocktails Margo Verhasselt

01 februari 2020

17u45 0 Nina kookt Het startschot voor Tournée Minérale is weer gegeven. Heel wat mensen zeggen een maand lang ‘nee bedankt’ tegen alcohol en kiezen voor een alternatief zonder. Inspiratie nodig? Wij zochten vijf heerlijke receptjes voor mocktails bij elkaar.

1. Biet Box

Geen betere aardse smaak dan die van rode biet: samen met het sap van wortel, peer en gember levert dat een pittig bommetje vol antioxidanten op. Ook leuk is dat deze mocktail eerst met een aardse smaak binnenkomt om snel over te schakelen naar een pittige afdronk.

Benodigdheden:

- 1 rode biet

- 1 peer

- 2 wortelen

- 2 knolletjes gember

- 1 limoen of citroen

Bereiding:

1. Pers alle bovenstaande vruchten. Hier is een juicer vereist, anders krijg je het sap van bieten en wortelen niet geperst.

2. Giet het sap van alle ingrediënten in een mengbeker, gevuld met blokjes ijs.

3. Schud stevig gedurende 15 seconden en giet het resultaat via de strainer in een karaf.

4. Met het sap van al deze vruchten krijg je makkelijk een karaf gevuld, die je aan tafel bij het bij het hoofdgerecht voor twee personen kan uitschenken.

2. Hugs on the beach

Een zachter alternatief voor de bekende cocktail Sex on the beach is deze supersimpele alcoholvrije Hugs on the beach.

Voor twee gezellige glaasjes:

- 1/2 kop bessensap

- 1/4 kop perziksap

- grenadine

Bereiding:

1. Meng 1/2 kop bessensap met 1/4 kop perziksap en twee eetlepels grenadine. Verdeel het rode mengsel over twee cocktailglazen.

2. Doe ijsblokjes in beide glazen over het rode mengsel.

3. Vul de glazen heel voorzichtig aan met appelsiensap. Als je traag giet, blijven de gekleurde laagjes netjes apart. Versier met een schijfje appelsien.

3. Mojito

Een klassieker die altijd smaakt!

Benodigdheden:

- bruiswater

- suiker

- 2 limoenen

- munt

Bereiding:

1. Vul twee glazen voor een derde met met ijsblokjes. Vul daarna met bruiswater tot ongeveer 2/3e van het glas.

2. Voeg aan elk glas één theelepeltje suiker toe en roer.

3. Pers 1 à 2 limoenen uit over beide glazen, en vul het glas aan met verse muntblaadjes. Decoreer met schijfjes limoen en blaadjes munt.

4. Virgin Mary

Wie aan cocktails denkt, denkt meestal aan een zoet drankje. Maar sommige mensen (aanwezig!) willen af en toe wel iets hartigs.

Benodigdheden:

- 120 ml tomatensap

- 14 ml citroensap

- Worcestershire saus

- Selderijzout

- Vers gemalen peper

- Tabasco

- Selderijstengel (om te garneren)

- Ijsblokjes

Bereiding:

1. Giet het tomatensap, citroensap en een scheut Worcestershiresaus over ijsblokjes in een hoog glas.

2. Mix grondig, en voeg daarna alle kruiden en tabasco toe naar smaak.

3. Mix opnieuw en werk af met een stukje selderijstengel en een schijfje citroen. Cheers!

5. Bergamot Palmer

De bergamot palmer werd geïnspireerd op de Amerikaanse ‘Palmer’, waarbij bereide English Breakfast-thee samen met suikersiroop, water en limoensap wordt geshaket.

Benodigdheden:

- Earl Grey-thee

- 2 bergamotvruchten

- kristalsuiker

- water

Bereiding

1. Bereid eerst je Earl Grey-thee, maar laat die niet te lang intrekken — anders dreigt die wat te bitter te worden. Laat de bereide thee nadien afkoelen.

2. Maak nadien zelf bergamotsiroop, met afhankelijk van de hoeveelheid 1,5 kop witte kristalsuiker tegen 1 kop water. Rasp daar alle zestes van twee volledige bergamotvruchten overheen en voeg er ook enkele druppels bergamotsap aan toe. Roer en laat 20 minuten op een zacht, niet-kokend vuur intrekken.

3. Als dat voorbereidende werk klaar is, heb je voor de eigenlijke mocktail 90 ml Earl Grey-thee, 60 ml ber­gamotsap en 30 ml bergamotsiroop nodig.

4. Giet die drie ingrediënten samen in de mengbeker met ijs en schud stevig gedurende 15 sec.

5. Giet alles nadien door een strainer in een vooraf gekoeld theeglas.