Kijken: zo maak je een freakshake Jente Hautekeete

31 mei 2018

14u59 2 Nina kookt De freakshake is een social media hit. Ja, je hebt er meteen een miljoen calorieën mee binnen, maar geef toe, zo'n guilty pleasure wil je eens geproefd hebben. Bij koffiebar Texas Coffee gaan er op een goeie dag zo'n 60-tal over de toonbank "De eerste zelfs al om 9u 's morgens!" Zij toonden ons hoe je het doet.

Nina kookt Dit heb je nodig

• 2 Leo-espresso-repen

• 2 bollen vanille-ijs

• 350 ml volle of halfvolle melk

• Marshmellow fluff (bij het Amerikaanse aanbod in supermarkten, kan je ook zelf maken door marshmellows te smelten in een pan)

• gekleurde suikerbolletjes (sprinkles)

• slagroom

• snoepjes die je lekker vindt



• Een groot glas

• een blender

Zo maak je het



1. Neem een kleine kom met 2 eetlepels sprinkles. Breek een LEO in stukjes, je kan kiezen voor een klassieke LEO of de nieuwe limited edition met espressosmaak.

2. Plet de LEO nog verder met een vork of lepel. De stukken mogen zo groot en grof zijn als je zelf wil, maak er een soort crumble van.

3. Met wat marshmallow fluff bedek je de bovenkant van het glas. Dit mag een redelijk dikke laag zijn zodat de toppings goed blijven kleven.

4. Dop de bovenkant van de beker in de crumble, hier mag je best wat druk op zetten.

5. Als je niet volledig tevreden bent met de coating kan je met de hand nog wat extra crumble toevoegen. Bewaar wel nog een beetje voor de afwerking.

6. Voor de milshake zelf mix je 1 LEO, 2 bollen ijs en 350 ml melk. Zorg ervoor dat er geen te grote stukken LEO overblijven in de mixer.

7. Schenk de milkshake in het met crumble bedekte glas. Schenk hem niet te vol, dan loop je het risico dat hij zal overlopen met het toevoegen van de toppings bovenop. Blijf een kleine 2 cm onder de rand van het glas.

8. Voeg nu nog een LEO toe als versteviging voor de slagroom en toppings. Je kan hem heel laten of in stukjes breken zoals wij deden. Spuit nu een goede hoeveelheid slagroom bovenop, dit moet niet noodzakelijk zelfgemaakte zijn zoals in het filmpje. Bedek de slagroom met wat snoep en eventueel de overschot van de crumble, smullen maar!

Deze Leo Espresso freakshake is nu tijdenlijk verkrijgbaar bij Texas Coffee in Antwerpen.