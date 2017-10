Keukenprinses of fornuisfurie: zo vind je de oven die bij jouw kookstijl past Hoe kies ik de juiste oven? Aangeboden door Miele

15u20 0 Nina kookt Je bent op zoek naar een geschikte oven, maar loopt verloren tussen de keuzemogelijkheden? Het is stukken minder ingewikkeld dan je denkt. Slechts één vraag is van tel: welk keukentype ben je?

Miele

Knopen doorhakken

Wordt het een stoomoven, microgolfoven, klassieke oven of combi-oven? Welk toestel je kiest, is afhankelijk van zo veel factoren. Kijk in de eerste plaats naar je gewoontes en voorkeuren. Sta je graag in de keuken? Houd je van bakken en braden? Wil je snel eten verwarmen, wil je regelmatig iets uit de diepvries instant ontdooien of probeer je misschien gezonder te eten? Daarnaast spelen natuurlijk het budget en ook de beschikbare ruimte in je keuken een belangrijke rol.



Dit zijn de mogelijkheden:

1. De oven :

Intussen een onmisbare keukentool voor heel wat mensen. Diepvriespizza bakken op vrijdagavond, een ovenschotel maken voor de vrienden, croissants afbakken op zondagochtend, een verjaardagstaart bakken of de familie verwennen met een kerstgebraad … Kan allemaal!

2. De stoomoven :

Hoewel Miele ze al meer dan dertig jaar maakt, breekt de stoomoven nu pas écht door in de keuken. In deze oven gaar je alles wat je normaal in een pan met water kookt, zoals groenten, aardappelen, rijst en pasta.

Stomen heeft heel wat voordelen :

- Het is gezonder: door te stomen behoud je 50% meer vitamines en mineralen in je gerecht, bovendien hoef je geen vetstof te gebruiken waardoor de hoeveelheid calorieën beperkt blijft.

- Het zorgt voor meer smaak, kleur en textuur: doordat de groenten niet in water liggen, blijft de smaak voller. Toevoegen van zout is vaak zelfs overbodig. Ook gestoomde rijst smaakt intenser, omdat je geen restwater weggiet. De textuur van de producten is perfect te controleren en de kleuren ogen feller..

- Het is makkelijker: aanbranden of overkoken? Onmogelijk! Je kan gerust je aardappelen in de oven zetten en intussen je kinderen helpen met hun huiswerk. Trouwens, één of twintig aardappelen? De bereidingstijd blijft dezelfde!

- Het is veelzijdig: niet alleen groeten, aardappelen en vis maar ook pasta, risotto, brood, gebak en desserts kan je klaarmaken met stoom. Sommige desserts, zoals rijstpap en crème brûlée, zijn zelfs makkelijker te bereiden met stoom dan op de klassieke manier.

3. De microgolf :

De grote favoriet sinds de jaren zestig, dankzij z’n supersnelle service: je gebruikt de microgolfoven om je kant-en-klare maaltijd, restjes uit de koelkast, een tas water, een kop soep of een flesje melk snel op te warmen, maar ook om diepgevroren voedsel te ontdooien.

4. Een 2-in-1-apparaat :

Voor wie moeite heeft om te kiezen, van plan is twee functies gelijktijdig te gebruiken of plaats heeft voor maar één toestel, is er het combitoestel. Behalve de kenmerken en voordelen van elk toestel op zich, zijn er ook deze extra’s:

- Kies je voor een combi-stoomoven (oven + stoomoven), dan kan je tijdens het bakken de luchtvochtigheid bepalen en stoom toevoegen, waardoor je nog meer culinaire mogelijkheden hebt.

- Bij een combi-microgolfoven (oven + microgolfoven) kan je het bakproces versnellen.

Meer info over deze ovens vind je op miele.be.