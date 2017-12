Elke dag vers Gesponsorde inhoud Ken je deze lifehack al om je royale vissoep nóg smaakvoller te maken? Aangeboden door Lidl

Vissoep maken is niet zo heel moeilijk, als je met kwalitatieve producten werkt. Maar een echt goede vissoep maken, die al wie ervan proeft omver blaast: daar kun je misschien nog wat hulp bij gebruiken. En laten wij bij NINA Kookt nu net in een vrijgevige bui zijn: ons geheimpje om van je vissoep een onvergetelijke smaakbom te maken, geven we je graag. Check de video!

Wat heb je nodig?

2 wortelen

1 teentje knoflook

2 stengels selder

1 stengel prei

een snuifje cayennepeper

een snuifje zout

25 g tomatenpuree

500 g scampi's

200 g kabeljauw

200 g zalmfilet

1 dl pastis

1 venkel

1 citroen

2 takjes verse tijm

1 bosje bladpeterselie

een scheutje room

een scheutje olijfolie

Zo maak je het:

1. Laat de scampi's ontdooien in een kom met koud water. Snij wortelen, selder en prei in stukken van 1 centimeter. Pel en snij de knoflook in fijne schijfjes. Pel vervolgens de scampi's en houd de karkassen van de scampi's bij de voor de schaaldierenfumet. Zet de scampi's opzij voor later.

2. Stoof groenten, knoflook en karkassen aan in olijfolie op een zacht vuurtje gedurende 5 minuten. Roer alles goed om en laat 2 minuten aanstoven. Voeg er 1 liter water aan toe en laat de fumet rustig pruttelen tot de helft is ingekookt.

3. Snij de venkel in fijne schijfjes en hak de bladpeterselie grof. Snij ondertussen de zalm en kabeljauw in grove stukken.

4. Nu kan je de fumet zeven door een vergiet. De karkassen en groenten hebben we niet meer nodig. Zet het vocht of de schaaldierenfumet even opzij.

5. Stoof de fijngesneden venkel gedurende 3 minuten aan in olijfolie. Blus met de helft van de pastis. Voeg de schaaldierenfumet toe aan de venkel en breng opnieuw aan de kook. Voeg scampi's, zalm en kabeljauw toe aan de vissoep en draai het vuur uit. De vis zal nu verder garen door de warme soep.

6. Werk af met de rest van de pastis, een scheutje room en bladpeterselie, en kruid met peper en zout.

