Ken je Ardeense oester al? Het is overheerlijk, mager en heeft niks met de zee te maken

14 november 2019

12u00 0 Nina kookt Ardeense oester is een lekker stukje varkensvlees uit de bil, een van de meest magere en malse stukjes van het dier. En bij deze romige pasta met groene kool komt het helemaal tot z’n recht.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 Ardeense oesters

400 g pasta (spirelli)

1 ui, gesnipperd

1 teentje look, geperst

1/2 savooikool

1 preistengel, in ringen

200 g mascarpone

100 ml kookroom

1/2 blokje groentebouillon

200 ml heet water

1/2 tl nootmuskaat

2 el bieslook, fijngehakt

2 el Parmigiano Reggiano, geraspt

boter

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Snijd de groene kool in dunne reepje en verwijder de harde stukken. Blancheer de kool in licht gezouten water. Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water.

2. Fruit de uit met de look glazig in olijfolie. Voeg de prei toe en roerbak 3 minuten. Voeg dan de geblancheerde kool toe en roerbak nog eens 2 minuten. Schep er de mascarpone onder en voeg de room en het bouillonblokje toe. Giet er het water bij. Laat 2 minuten op een zacht vuur sudderen. Kruid met de nootmuskaat, peper en zout.

3. Bak de Ardeense oester in boter goudbruin en gaar. Giet de pasta af en meng onder de romige groentesaus. Verdeel over de borden. Snijd het vlees in reepjes en leg bovenop de pasta. Werk af met de kaas en de bieslook.

Nog plaats over voor een dessertje? Probeer dan deze zoet gevulde appeltjes met mascarpone.

