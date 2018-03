Kellogg's werd ontwikkeld om masturbatie tegen te gaan en gin-tonic dronken we ooit tegen malaria AD

19 maart 2018

12u42 4 Nina kookt Nu gebruiken we onderstaande producten als eten en drinken, maar ooit dienden ze als medicijn.

Tegenwoordig hoor je het weer vaker: eten als medicijn. Dit houdt in dat gezonde voeding en drank een positief effect op je gezondheid kan hebben. Dat voeding en drank medicinale werkingen kunnen hebben, is al langer bekend. Dit blijkt ook uit de 'medicinale' werkingen die deze producten vroeger hadden.

Gin-tonics

Gin-tonics zijn razend populair en tegenwoordig op de kaart van bijna elke bar te vinden. Britse kolonialen dronken tonic in de begin jaren omdat het anti-malariamiddel kinine te vinden is in het drankje. Aangezien de tonic redelijk bitter proefde voegden zij gin toe om het wat smakelijker te maken. Reden om een extra gin-tonic te drinken, gewoon voor de zekerheid.

Kellogg's

Kellogg's is natuurlijk bekend als cornflakes merk. Het ontstaan van Kellogg's is een opmerkelijk verhaal. Oprichter John Harvey Kellogg ontwikkelde zijn cornflakes namelijk om masturbatie tegen te gaan. Volgens zijn redenatie zou de zwakke smaak van de cornflakes ervoor zorgen dat mannen zouden afzien van masturberen.

Coca-Cola

Coca-Cola is misschien wel het bekendste voorbeeld van een drankje dat vroeger als medicijn werd verkocht. Apotheker John Pemberton was de bedenker van Coca-Cola en hij verkocht het drankje gewoon als frisdrank. Toen hij de rechten verkocht aan Asa Candler, bracht deze het drankje aan de man als een middel tegen vermoeidheid en hoofdpijn. Tegenwoordig nuttigen we Coca-Cola natuurlijk als frisdrank, maar veel mensen zeggen nog steeds dat het een uitstekend middel tegen buikpijn is. Hier is echter geen wetenschappelijk bewijs voor.

7-Up

7-Up bevatte oorspronkelijk het ingrediënt lithium en dat vermindert stemmingswisselingen. Het werd in eerste instantie dan ook verkocht als 'Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda' om de medicinale werking van het drankje te promoten. Sinds 1948 bevat 7-Up geen lithium meer omdat het toen verboden werd door de overheid.