Elke dag vers Gesponsorde inhoud Kanshebber voor het kerstdiner! American pot pie met kalkoen en veenbessen Aangeboden door Lidl

12u00 0

Een voorbereid man/vrouw is er twee waard, dus waarom niet al over het kerstdiner nadenken? Deze American pot pie met kalkoenstoofvlees en veenbessen zou in ieder geval heel mooi op je feesttafel staan. Heerlijke comfort food voor een knusse avond met geliefden: het plaatje klopt nu al!

Wat heb je nodig?

600 g kalkoenstoofvlees

600 g gemengd gehakt

60 g veenbessen

80 g champignons, in plakjes

sap en geraspte schil van 1 sinaasappel

2 el gehakte peterselie

1 el verse tijmblaadjes

1 ui, gesnipperd

1 rol kant-en-klaar bladerdeeg

1 ei, losgeklopt

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 160°C. Meng het het gehakt met de ui, de kruiden, het sap en de zeste van de sinaasappel. Kruid het kalkoenstoofvlees met peper en zout.

2. Verdeel de helft van het gehakt over de bodem van een ovenschaal, druk goed aan. Kruid met peper en zout. Verdeel hierover het kalkoenstoofvlees, vervolgens de bessen en de champignons en dan de andere helft van het stoofvlees. Eindig met een laag gehakt.

3. Rol het bladerdeeg uit en sluit er de ovenschaal mee. Maak met een scherp mesje een inkeping in het deeg. Bestrijk het deeg met het ei en zet anderhalf uur in de oven.

Zin in meer comfortfood? Probeer dan zeker onze koolrabi!

Lidl