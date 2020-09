Kan de beroemde spaghetti bolognese van The Fox Pub in Aalst onze reviewer Lara bekoren? “Ik verwachtte een smaakorgasme” Stéphanie Verzelen

23 september 2020

15u06 2 Nina kookt Frietjes, stoofvlees en vol-au-vent zijn Vlaamse klassiekers. Maar een goede spaghetti bolognese doet ons hart minstens zo snel slaan. Lara Laporte is ook gek van de Italiaanse klassieker en reviewt hem op haar blog ‘Spaghetti Blogonaise’. Speciaal voor NINA trekt ze nu langs de Vlaamse eethuizen die volgens de NINA-lezers de beste bolo serveren. Deze week op het menu? The Fox Pub, een iconische bruine kroeg in Aalst. Great spaghet or regret?

De woorden ‘café op een drukke rotonde’ geven niet meteen de beste indruk, nietwaar? En toch bots ik – op een doorsnee dinsdagavond dan nog – op een bomvol terras bij The Fox Pub. Een bomvol terras waarop de meerderheid van de gasten aan het smullen is van een bord spaghetti. Want hoewel de Pub een schoolvoorbeeld is van een bruine kroeg, claimen ze dat spaghetti bolognese hun grote specialiteit is. Challenge accepted.

Na twee minuten al staat de spaghetti hier op tafel. Snelste bediening ooit Lara Laporte

Mijn gezelschap en ik vervoegen de gezellige drukte en plaatsen onze bestelling. Minder dan twee minuten later, ik overdrijf niet, werden we bediend. Bij elk ander gerecht zou dat alarmbelletjes doen rinkelen, maar bij een spaghetti is snelheid meestal de norm. Hoe het ook zij, dit is de snelste bediening ooit.

De spaghet?

De lopende bolognesesaus bedekt het hele bord. O, ik hou er zo van wanneer brasseries goed kwistig zijn met hun saus. Geeft me des te meer goesting om eraan te beginnen.

Ben je fan van een vlezige saus, dan is dit jouw place to be. Maar mijn dada is het niet Lara Laporte

Maar helaas stelt de bolo me teleur. Hij is heel vlezig, bevat weinig tot geen groenten en smaakt vrij flets. Er is geen hint tomaat te bespeuren, de saus lijkt amper gekruid te zijn. Nee, dit is niet mijn dada. Anderzijds: als jij wel fan bent van een basic vlezige saus, dan is dit jouw place to be. Maar ik heb liever een smaakbom. De gigantische berg geraspte kaas die de saus in smelt, maakt wel wat goed. Maar niet genoeg. De normale portie spaghetti bolognese is zeker voldoende en kost 14 euro. Maar voor die prijs verwacht ik een smaakorgasme en dat is hier jammer genoeg niet het geval.

De sfeer en bediening (en mijn gezelschap) zorgen er wel voor dat ik een zeer gezellige avond beleef. Het terras blijft de hele avond goed vol zitten, er worden heerlijke oldskool plaatjes gedraaid en de mannen van de bediening zijn supervriendelijk. De drukte van de rotonde verdwijnt al snel naar de achtergrond, want The Fox Pub is duidelijk een geliefde local hangout. En terecht.

Samengevat?

The Fox Pub is een enorm gezellig café, maar de vlezige bolognesesaus vond ik aan de fletse kant.

Speciaal voor NINA gaat Lara langs bij enkele Belgische eetadresjes om er spaghetti bolognese te proeven. Volgende week aan de beurt: Monk in Brussel. Heb jij een aanrader die ze zeker moet uittesten? Of ben je overtuigd dat jouw favoriete restaurant de beste bolo serveert? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be. Wie weet sturen we Lara erop af.

