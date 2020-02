Kaasoorlog woedt voort: Franse boeren vrezen voor toekomst van échte camembert

Twee jaar geleden trok de wereldberoemde Franse sterrenkok Anne-Sophie Pic ten strijde. “Onze camembert wordt vermoord!', schreef ze met andere chefs in een open brief in de krant Libération. “De beroemdste kaas van Frankrijk dreigt slappe kost te worden.”

En een jaar geleden deelde parlementslid Richard Ramos cadeautjes uit in de Franse Tweede Kamer: 577 camemberts - één kaasje voor ieder Kamerlid. Op de verpakking, het ronde doosje, had Ramos laten schrijven: 'Laat multinationals ons niet vermoorden'. En: ‘Het gaat om de smaak, niet om geld verdienen'.

Sinds 1708

Pic en Ramos vreesden voor de toekomst van de echte camembert. Het kaasje wordt volgens de overlevering al sinds 1708 gemaakt door kleine boeren in Normandië. Die moeten aan een hele waslijst van criteria en kwaliteitseisen voldoen om het officiële camembert-keurmerk te krijgen: de AOP, Appellation d'Origine Protégée.

Vloeken in de kerk

De boeren voelden al jaren de druk van de concurrentie. De branche zocht naar een oplossing. Sámen met de multinationals legden ze een plan op tafel: multinationals zouden het recht krijgen om óók 'officiële' Normandische camembert te maken, onder bepaalde voorwaarden, zonder zich aan al die regels te hoeven houden. Ze zouden gewoon gepasteuriseerde melk mogen gebruiken - wat vloeken in de kerk is voor de Normandische boeren. Zij werken met rauwe melk. onder bepaalde voorwaarden.

Logisch dat dit plan niet op steun kon rekenen van de achterban. Chef-kok Anne-Sophie Pic en politicus Richard Ramos kwamen in verzet. En die strijd is nu, na twee jaar, gewonnen. De Normandische boeren en kaasmakers mochten stemmen, en hebben het plan van 2018 verworpen. Zo'n 53 procent was tegen. Multinationals mogen géén echte camembert maken. “Dit is een overwinning voor de goede smaak en een overwinning op de almachtige melkgiganten”, zei Véronique Richez-Lerouge van de branchevereniging van Franse kaasboeren.

Daarmee is een mijlpaal bereikt in de al decennia durende strijd om de camembert die op de Franse televisie ‘kaasoorlog’ wordt genoemd en in dagblad Le Figaro wordt omschreven als 'de slag om de camembert'. Soms is er een staakt-het-vuren, soms een wapenstilstand, maar na verloop van tijd laait de strijd altijd weer op.

In 1992 erkende de Europese Unie voor het eerst de kwaliteitseisen voor de Normandische kaas. Daarna werd het huidige AOP-keurmerk ingevoerd. Er zijn bijna vijfhonderd boeren in Normandië die volgens dat keurmerk werken. Dat betekent onder meer dat ze handmatig met speciale pollepels de kaas gieten in ronde vormen.

Mijlpaal

Maar grote melkbedrijven trekken zich er niks van aan. Zij maken kaas in fabrieken verspreid over de wereld en zetten op hun doosjes dat het camembert uit Normandië is. Er bestaat zelfs camembert die in Moskou wordt gemaakt.



Het is dus nog maar de vraag of deze 'mijlpaal' iets gaat veranderen. 'Oneerlijke concurrentie!', roepen de Normandische boeren al jaren. Maar de Franse overheid deed niets. De Europese Unie deed niets. En de fabriekscamemberts werden - mede doordat ze goedkoper zijn - een internationaal succes. “Maar 6 procent van alle camemberts is nu een AOP-camembert. De rest, 94 procent dus, wordt allemaal in fabrieken gemaakt”, aldus de branchevereniging. “Wat die grote bedrijven doen, is misbruik maken van onze naamsbekendheid, zonder de kwaliteit te leveren die wij leveren”, zegt Céline Pacary van de vereniging van Normandische AOP-kaasboeren.

Juridisch gevecht

Nu het zogenaamde akkoord van 2018 van tafel is, laait de oude oorlog weer eens op. Wordt het een loopgravenoorlog of een openlijke veldslag? De kans bestaat dat de Normandische boeren hun grote concurrenten voor de rechter zullen dagen als ze onterecht 'Camembert uit Normandië' op hun doosjes zetten. Zo'n juridisch gevecht heeft men jarenlang proberen te voorkomen. Het kan een strijd van vele jaren worden.

Er staat dan ook veel op het spel, zeggen de betrokkenen. Het is veel méér dan een simpele economische kwestie. “Onze camembert is de beroemdste kaas ter wereld. Het is een nationaal embleem in Frankrijk”, zegt Céline Pacary. “Daarom is die authenticiteit zo belangrijk voor ons.”

De camembert hóórt bij Frankrijk, net als de Eiffeltoren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de Franse soldaten aan het front bevoorraad met camemberts. Toen vorig jaar de Chinese leider Xi Jinping op bezoek kwam in Parijs, liet president Macron het fijnste aan Franse culinaire kunsten op tafel zetten. Inclusief Franse kazen, geselecteerd door één van 's lands beste kenners, Christelle Lorho. Zij presenteerde uiteraard ook een Normandische camembert. Want, zei Lorho: “Die kaas hoort bij onze geschiedenis en bij onze cultuur.”