Jouw "ideale gewicht" is niet wat je denkt dat het is

14u08

Bron: The Huffington Post 17 thinkstock Nina kookt Stiekem hebben de meeste mensen een magisch getal in hun hoofd dat hun ideale streefgewicht omvat. "Als ik gewoon nog een paar kilo verlies, ben ik tevreden," maken we onszelf wijs. Psychotherapeute en experte in eetstoornissen Jennifer Rollin legt uit waarom dat onzin is: "Je mist 95% van het leven door te blijven proberen 5% minder te wegen."

Misschien bereken jij jouw ideale gewicht aan de hand van de BMI-schaal, die op basis van de verhouding tussen je lengte en gewicht bepaalt of je al dan niet te zwaar bent. BMI kan een goede richtlijn vormen om overgewicht op te sporen, maar zelfs die methode is niet waterdicht, aldus de Amerikaanse Jennifer Rollin, experte in eetstoornissen en psychotherapeute. Niet alleen is de methode 200 jaar oud en werd ze gecreëerd door een wiskundige - geen dokter - ze houdt ook geen rekening met bijvoorbeeld spiermassa en lichaamsvet.

Genetisch bepaald

Maar ook wie BMI niet als maatstaf neemt, prent zich vaak een cijfer op de weegschaal in dat voor hem of haar ideaal lijkt, zo betoogt Rollin. Omdat het goed klinkt, omdat het ons gezond lijkt of omdat we liever 59,9 wegen dan 60,1. Zo'n streefgewicht heeft geen enkele zin, aldus de psychotherapeute. "Onze lichamen lezen geen magazines, scrollen niet door sociale media of liggen niet wakker van totaal willekeurige maattabellen in kledij," schrijft ze op The Huffington Post. "Biologisch gezien heeft ieder individu persoonlijk een gewichtsklasse waar ons lichaam naar zal streven om die te behouden. Dat is voor een groot deel genetisch bepaald. Net zoals sommige mensen groter zijn dan anderen, heb je mensen die van nature slanker zijn. Dat slank 'beter' zou zijn dan wat voller, is puur cultureel bepaald."

95% missen om 5% minder te wegen

"Het probleem is dat veel mensen proberen om dat natuurlijk gewicht waar ons lichaam naar streeft nog meer te verlagen," aldus Rollin. Wat weinig zin heeft, want uit onderzoek blijkt dat na streng diëten ons lichaam toch terug verlangt naar die oude toestand, met het gevreesde jojo-effect als gevolg. Tenzij je een ijzeren discipline hebt en voortdurend bezig bent met sporten, voeding en je lichaam, maar dat is een wel erg hoge prijs die je moet betalen, vindt de psychotherapeute. "Het doet me denken aan die quote: 'mis geen 95% procent van het leven door te blijven proberen om 5% minder te wegen'."

Gezond slank

Natuurlijk is het pleidooi van Rollin geen excuus om overgewicht te negeren. Dat soort problemen vraagt uiteraard wel om een aanpak, met de hulp van professionals zoals diëtisten. Wel wil ze de obsessieve relatie met voeding van vele dames - maar ook heren - aankaarten, die ondanks een gezond gewicht toch steeds een lager cijfer op de weegschaal willen zien. "Een gezond gewicht is er één waarbij je een ijsje kan gaan eten met vrienden en ervan genieten. Waarbij je op reis zorgeloos kan proeven van plaatselijke gerechten en zo herinneringen kan creëren met mensen die je graag ziet. Waar je over je dromen en toekomstplannen kan praten bij een uitgebreide brunch, zonder calorieën te tellen."

Tips voor een gezonde relatie met eten

Eerlijk is eerlijk: iedereen voelt zich wel eens schuldig bij dat tweede stuk taart of neemt zich op maandag weer eens voor om wat gewicht te verliezen. Ook een haat-liefdeverhouding met (di)eten? Deze tips van Collin helpen bij het creëren van een gezonde relatie met wat er op je bord komt en hoe je naar je lichaam kijkt:



- Luister naar de honger- en verzadigingsgevoelens van je lichaam

- Eet voedzame dingen die je lekker vindt en je verzadigen

- Geniet van bewegen

- Laat het nummer op de weegschaal niet bepalen hoeveel je moet gaan sporten of mag eten

- Doe niet aan crashdiëten

- Laat emoties niet bepalen wat je in je mond stopt. Zoek andere uitlaatkleppen dan voeding voor moeilijke momenten

- Mijd schaamte en schuldgevoel bij bepaalde voedingsmiddelen

- Geniet van etentjes zonder schuldgevoel