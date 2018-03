Je selfie op je koffie? In Antwerpen kan het TVM

28 maart 2018

15u41 4 Nina kookt In de Antwerpse koffiebar O-Cortado kun je een wel erg bijzondere cappuccino of latte bestellen: een zogenaamde ‘selfieccino’. Ze hebben er een speciaal apparaat dat met koffie-extracten een foto op de schuimlaag drukt.

Het concept van de ‘selfieccino’ is niet volledig nieuw. Het bestaat al een tijdje in Azië en de Verenigde Staten en vorige jaar voegde ook een koffiebar in Londen ‘The Tea Terrace’ de selfiekoffie toe aan hun assortiment. We schreven eerder ook al over een apparaat waarmee je zelf thuis foto’s kunt drukken op je cappuccino, jammer genoeg heeft dat toestel wel een prijskaartje van om en bij de 900 euro.

Snel en eenvoudig

Met dank aan de Antwerpse koffiebar O-Cortado wordt de ‘selfieccino’ nu echter bereikbaarder dan ooit. En hoewel het concept erg futuristisch lijkt, is het eigenlijk net heel snel en eenvoudig.

Je neemt een selfie en stuurt die naar de barista en terwijl die je koffie of chocolademelk klaarmaakt, wordt je foto naar een speciale printer gestuurd. Na 45 seconden wachten prijkt je selfie op het melkschuim. En dat kost je maar 4,50 euro. Amper een euro meer dan een normale tas zwart goud. Allen daarheen?

Selfiechocomelk 👌🏻😍 Een foto die is geplaatst door null (@irmerobeyns) op 27 mrt 2018 om 14:06 CEST

Selfieccino... Een specialeke.. Ons kopjes in een kopje... #coffee #coffeelovers #coffeelove #coffeeaddict #antwerpen #ocortado Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 mrt 2018 om 11:33 CEST

Dagje Antwerpen met @elma_menzil #ocortado #opening #koffiebar #antwerp Een foto die is geplaatst door null (@oliviadepauw) op 24 mrt 2018 om 15:59 CET