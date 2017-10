Je kids zullen smullen van deze one-pan-wonder met chipolata, aardappelen en spiegelei Aangeboden door Lidl

12u00 0 Nina kookt Ouder zijn is niet simpel: je moet die kleintjes tevreden houden én ondertussen ook het huishouden in goede banen leiden. Gelukkig maakt dit gerecht je leven op die beide vlakken gemakkelijker. De kids zullen de heilige drievuldigheid van chipolata, gebakken aardappelen en ei met veel plezier verorberen, en omdat je alles in nagenoeg één pan kan klaarmaken, bespaar je jezelf een hele berg afwas. Win-win!

Wat heb je nodig?

600 g varkenschipolata

500 g krielaardappelen

1 ui, gesnipperd

1 rode paprika, in blokjes

1 wortel, in dunne plakjes

3 el gehake peterselie

4 eieren

zonnebloemolie

peper en zout



Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Kook de krielaardappelen beetgaar in licht gezouten water.

2 Verhit wat olie in een ovenbestendige koekenpan en bak de ui met de paprika en wortel zacht. Kruid met peper en

zout. Schep de groenten uit de pan.

3. Giet de aardappelen af en halveer ze. Verhit opnieuw wat olie in de pan en bak de aardappelen goudbruin. Schep uit de pan.

4. Snij de chipolata in stukken van 3 cm en bak ze in de pan goudbruin. Voeg de aardappelen, groenten en peterselie toe en

meng alles door elkaar. Maak met een lepel vier kuiltjes in de pan en breek hier telkens een ei over.

Zet de pan 10 minuten in de oven.

Kruid met peper. Serveer meteen

