Je innerlijke bakker bovenhalen? 4 heerlijke én simpele recepten Margo Verhasselt

29 maart 2020

10u55 6 Nina kookt Hoe wij onze eieren het liefst eten? In een cake of taart, als het even kan. Hebben deze rare tijden jou ook aangemoedigd om je innerlijke keukenprinses uit te dagen en je bakkunsten op de proef te stellen? We bezorgen je nog wat extra inspiratie!

Hebben hamsteraars alle bloem uit winkels leeggeroofd? Geen probleem. We zochten vooral receptjes bij elkaar waar je géén bloem voor nodig hebt. Is dat wel het geval? Dan kan je kiezen voor enkele allternatieven: speltmeel, boekweitmeel, amandelmeel, havermeel (je kan ook zelf havermout fijnmalen), rijstmeel, kastanjemeel of maïsmeel.

Fruitcake

Wat heb je nodig:

Voor het beslag:

- 4 eieren

- 250 g suiker

- 250 g zelfrijzend bakmeel

- 250 g gesmolten boter

Voor de afwerking:

- 250 ml mascarpone

- 125 ml room (30% vet)

- 2 el vanillesuiker

Vers fruit:

bosbessen, braambessen, aardbeien

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C.

Stap 2: Maak het beslag: kluts de eieren en meng er de suiker onder tot je een romig mengsel krijgt. Voeg de gesmolten boter toe en klop goed door. Zeef de bloem en roer onder het beslag. Giet het beslag in een ingevette en bebloemde bakvorm en zet 50 minuten in de oven.

Stap 3: Snij de afgekoelde cake horizontaal doormidden. Klop de slagroom met de vanillesuiker op en spatel er de mascarpone onder. Smeer hiervan een laagje op de ene helft van de cake. Plaats er de andere helft op. Smeer ook bovenaan het mascarponemengsel en werk af met het vers fruit.

Tip: Combineer verschillende soorten fruit.

Appelcroissants:

Wat heb je nodig:

- 1 appel

- een rol bladerdeeg

- 2 el suiker

- 3 el gehakte noten

- 1 ei, losgeklopt

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Rol het bladerdeeg uit en snij in acht driehoekjes. Bestrooi ze met de suiker en de nootjes.

Stap 2: Snij de appels in plakjes en leg op het breedste stuk van elk driehoekje 1 of 2 plakjes.

Stap 3: Rol de driehoekjes op als een croissant, besmeer met het losgeklopt ei en zet 20 minuten in de oven.

Tip: Je kan de appels ook eens vervangen door peren.

Yoghurtmuffins:

Wat heb je nodig voor 12 muffins:

- 200 g bloem

- 2 tl bakpoeder

- 80 g rietsuiker

- 250 g magere yoghurt natuur

- 2 eieren

- 3 el zonnebloemolie

- 150 g blauwe bessen

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C.

Stap 2: Meng de suiker, yoghurt, olie en eieren. Zeef de bloem met het bakpoeder boven de kom en meng alles met een spatel onder elkaar. Voeg de bessen toe en meng nog een laatste keer door.

Stap 3: Leg 12 cupcakevormpjes in een cupcakebakvorm en verdeel het deeg over de 12 vormpjes. Zet 20 minuten in de oven.

Tip: Test met een houten prikker of de muffins klaar zijn. Als er nog deeg aan de prikker blijft hangen, moeten de muffins nog even in de oven blijven.

Snelle aardbeientaart:

Wat heb je nodig:

- Handvol aardbeien, in twee gesneden

- 150 g roomkaas

- 40 g suiker

- 1 zakje vanillesuiker

- kant-en-klaar bladerdeeg

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Rol het deeg uit en snij er een zestal vierkantjes van 7X7 cm uit. Plooi elk vierkantje met twee overstaande hoeken naar binnen en leg op een bakplaat. Snij beide kanten van de driehoekjes voor 2/3 in en plooi de losse kanten naar het midden.

Stap 2: Meng de suiker en vanillesuiker met de roomkaas. Schep op elk stukje deeg een lepeltje roomkaas.

Stap 3: Leg een halve aardbei op de roomkaas en zet 20 minuten in de oven.