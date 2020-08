Lekker van bij ons Gesponsorde inhoud Je favoriete koekje… nog lekkerder in een milkshake! Aangeboden door Lekker van bij ons

24 augustus 2020

Ben jij een eersteklas koekiemonster? Dan zijn deze drie milkshakes je op het lijf geschreven! Neem jouw favoriete koekje, voeg ijs en melk toe en voor je ’t weet, slurp je van een ijskoude me-time milkshake.

Oreo-liefhebbers

Ben je gek op Oreo, het Amerikaanse cultkoekje bij uitstek? Volgens de traditie smaken deze koekjes het beste als je ze even in melk dipt. Maar wat dacht je van een volledige Oreo-milkshake? Binnen de vijf minuten slurp jij thuis van deze American dream!

Zo maak je een overheerlijke Oreo-milkshake

Speculaasbazen

Kijk jij uit naar de winter, alleen al voor die krokante speculazen? Ook in de zomer kan je van deze guilty pleasure genieten met een speculaasmilkshake! Verkruimel speculaaskoekjes of schep een royale lepel speculaaspasta uit de pot als basis voor je milkshake. Voeg melk en speculaasijs toe en mixen maar! Werk je glas af met speculaaskruimels en verse slagroom en geniet van jouw crème de la crème onder de milkshakes.

Speculaasmilkshake maken

American cookiemonsters

Mmh, beeld je in: malse American cookies oftewel chocolate chip cookies in combinatie met melk, vanille-ijs en een beetje ahornsiroop. What’s not to like? Werk je ijskoude, smeuïge milkshake af met verkruimelde cookies en je waant jezelf meteen in de betere koffiebar.

American cookies milkshake recept bekijken