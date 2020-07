Je eet sushi al je hele leven verkeerd, vrouw toont hoe het wel moet

Nele Annemans

04 juli 2020

17u50 0 Nina kookt Voor sushi mag je ons werkelijk al-tijd wakker maken. Enige nadeel? Het geklungel met de sojasaus. Gelukkig vond de 26-jarige Australische April-Joy Goodlet daar een geniaal trucje voor.



In haar TikTok-filmpje toont ze dat iedereen sushi al jaren verkeerd eet. Zo moet je volgens haar je sushi niet in de sojasaus dippen, maar het neusje van het sojaflesje direct in de sushirol duwen. “Lifehack: de volgende keer dat je sushi eet, doe dan dit met je sojasaus ... Graag gedaan”, klinkt het in de video.

Meteen kreeg de Australische heel wat positieve reacties op haar lifehack. “Daar had ik nog nooit aan gedacht, geniaal”, “Wat een game changer” en “Omg, dit is zo voor de hand liggend, dat ik daar zelf niet eerder aan gedacht heb!” zijn maar enkele voorbeelden.

Toch stuitte haar video ook op kritiek. Zo vonden sommigen dat het niet hoort om je saus erin te duwen. “Je verwoest de sushi”, reageerde iemand. “Goede tip, maar het voelt fout om te doen”, schreef dan weer iemand anders.

Ondertussen is de video al meer dan 2,7 miljoen keer bekeken, 46.700 keer geliked en hebben wij een gigantische bestelling geplaatst bij het dichtstbijzijnde sushirestaurant.