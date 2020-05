Japans vanavond! Loïc maakt onigiri’s Margo Verhasselt

15 mei 2020

12u10 1 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm.



INGREDIËNTEN (10 onigiri’s)

2 koppen Japanse rijst

2 eieren

sushi azijn

mosterd

30 cl koolzaadolie

2 el katsuobushi vlokken

sojasaus

1 zalmfilet (150 g)

1 blik tonijn

1 daikon

½ kl chilivlokken

8 mini komkommers

3 el suiker

20 nori blaadjes

furikake

BEREIDING

• Spoel de Japanse rijst onder koud stromend water tot het water helder is.

• Kook de rijst in de rijstkoker met 2 koppen water.

• Doe 2 eieren, 1 el sushi azijn, 1 el mosterd, peper en zout in een maatbeker.

• Zet de mixer in de maatbeker en voeg 30 cl koolzaadolie toe. Mix tot een Japanse mayonaise.

• Meng 2 el katsuobushi vlokken met 1 el sojasaus tot alle saus opgenomen is.

• Zet de oven op grillstand.

• Kruid een zalmfilet met zeezout en gril in de oven 5 minuten per kant.

• Giet 1 blik tonijn af en meng met 6 el Japanse mayonaise. Breng op smaak met sojasaus.

• Stort de rijst uit in een schaal en laat afkoelen.

• Schil en snijd een daikon in 4 in de lengte en dan in schijfjes van 5 mm dik.

• Meng 1 kl zout, ½ kl chilivlokken en 8 kl sushi azijn. Voeg de daikon toe.

• Snijd de eindjes van de komkommers.

• Meng 1 kl mosterd, 1 el zout en 3 el suiker. Voeg de komkommers toe en kneed.

• Laat de komkommers en de daikon pekelen in een pot in de koelkast.

• Bevochtig je handen en vorm met de rijst een bolletje met een kuiltje.

• Vul met osaka, zalm of tonijn en vorm driehoekjes.

• Wikkel in 1/3 van een nori blad.

• Je kan ze ook afwerken met furikake en nori.

• Serveer met de gepekelde daikon en komkommer.