Jackfruit: lekker, maar geen echte vervanger van vlees Marie-Louise Hoogendoorn

30 december 2019

10u50

Bron: ad.nl 0 Nina kookt Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot. Producenten verzinnen steeds wat nieuws. Een professional beoordeelt producten en geeft antwoord op de vraag: en, is het wat? Ditmaal test voedingsdeskundige Berdien van Wezel jackfruit.

Jackfruit: ooit van gehoord? De tropische vrucht uit Thailand schijnt razend populair te zijn bij veganisten. Het fruit is een voedzame vleesvervanger en komt qua textuur en smaak overeen met pulled pork of geraspte kip, meent Upton’s Natural althans.



De producent lanceert de eerste kant-en-klare en voorgekruide jackfruit in de Nederlandse supermarkt, vanwege ‘de vele positieve reacties van zowel veganisten als non-veganisten wereldwijd’. Voor 4,30 euro heb je een doos jackfruit van 200 gram in de smaken ‘original, ‘Thai curry’ en ‘Bar-B-Que’. Is dat het waard? Berdien van Wezel geeft haar deskundige oordeel.

Fruit of vlees?

“Dit product sluit goed aan bij de trend dat mensen minder vlees willen eten en naarstig op zoek zijn naar alternatieven. Ik vergelijk het uiterlijk inderdaad met pulled pork, alleen dan minder aantrekkelijk. Het is nog een beetje een ver van mijn bed show: ‘fruit dat eruit moet zien als vlees’. De ‘originele’ jackfruit zonder kruiden is niet appetijtelijk om te zien. Ook niet om te proeven trouwens. Dat komt omdat het geen uitgesproken kleur heeft, wat eten vaak ‘mooi’ maakt. Ook smaakt het nagenoeg nergens naar. De ‘Thai Curry’ en ‘Bar-B-Que jackfruit zijn daarentegen veel lekkerder. Zowel om te zien als om te proeven. Dat komt door de kruiden die Upton’s Natural heeft toegevoegd.”

De textuur lijkt een beetje op draadjevlees. “Dat is het voordeel van Jackfruit. Het heeft een ‘bite’. Het is hard, maar niet zo hard als een appel. Je moet er lekker op kauwen. Soms mis je in een vegetarisch gerecht iets knapperigs. In zo’n geval zou je dus prima wat jackfruit kunnen gebruiken. Op een pitabroodje of Mexicaanse pannenkoek werkt het goed. Voor de smaak hoef je – met name de non-gekruide versie – niet te doen.’’

Voedingswaarde

De structuur van Jackfruit mag dan vergelijkbaar zijn met vlees, de voedingswaarde is dat zeker niet. “Jackfruit bevat veel minder eiwitten en ijzer dan vlees. Het is gewoon niet te vergelijken: eet je een varkenslapje van 75 gram krijg je ongeveer 16 gram aan eiwitten binnen. Dezelfde hoeveelheid jackfruit bevat slechts 1 gram aan eiwitten. Voor mensen die vlees eten maakt dat niet uit. Die hebben voldoende reserves. Voor veganisten is het daarentegen onvolwaardig. Die kunnen als vleesvervanger veel beter gaan voor peulvruchten, noten of champignons.”

Een voordeel: er zitten weinig calorieën in Jackfruit. “Ik zou het aanraden voor mensen die op zoek zijn naar een caloriearm tussendoortje. Die gewoon ‘iets’ hartigs in hun maag willen hebben. Voor de vitamines hoef je het ook niet te doen. Er zit nagenoeg geen vitamine B of C in.”

Kortom: je mag het jackfruit geen vleesvervanger noemen. “Het draagt weinig bij aan je maaltijd", vindt Van Wezel. “Het is gewoon een lekkere opvulling, met een goede bite. Het bedrag is niet niks. De verpakking ziet er mooi en hip uit. Ze hebben er duidelijk geld aan besteed. Je moet het er maar over hebben.’’