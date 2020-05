Italiaanse kost! Loïc maakt vongole Margo Verhasselt

07 mei 2020

12u03 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm.



INGREDIËNTEN (4 personen)

200 g bloem

2 eieren

1 kg verse vongole

3 tenen knoflook

handvol kerstomaten

enkele blaadjes basilicum

verse munt

salie

platte peterselie

1 kl chilivlokken

1 glas witte wijn

boter

1 citroen

BEREIDING

• Meng 200 g bloem, 2 eieren en een snuifje zout tot een homogeen pastadeeg.

• Wikkel in vershoudfolie en laat even rusten in de koelkast.

• Spoel de vongole in koud water en laat ze even in water staan.

• Snijd 3 tenen knoflook in plakjes en een handvol kerstomaten in kwartjes.

• Pluk wat blaadjes basilicum, munt, salie en platte peterselie.

• Verdeel het pastadeeg in twee en rol het uit tot ongeveer 1 à 2 mm.

• Besprenkel 1 vel met een beetje water en schik er de kruidenblaadjes op.

• Maak terug wat nat en bedek met het tweede vel.

• Rol dit fijner tot een pasta van 3 mm dik.

• Snijd de pasta in de vorm van scialatielli (10 cm lang en 1 cm breed).

• Laat de pasta even drogen op het aanrecht. Breng een pot gezouten water aan de kook.

• Kook de pasta tot ze komen boven drijven.

• Verwarm een scheut olijfolie in een antikleefpan en fruit de knoflook en 1 kl chilivlokken.

• Giet de vongole af en voeg toe aan de knoflook.

• Zodra de vongole opengaan, blus je dit met een glas witte wijn.

• Voeg de tomaatjes toe en hak de overblijvende kruiden fijn.

• Voeg de pasta toe en werk af met zeste van citroen, de verse kruiden en een klontje boter.

• Serveer.



