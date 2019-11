Zuivel Gesponsorde inhoud Is vegetarische voeding gezonder?

5 vragen/misverstanden over meer plantaardig eten

Volgens de voedingsdriehoek zouden we beter meer plantaardig gaan eten. Maar wat wil dat juist zeggen? Moeten we vlees, vis en zuivel schrappen en veganistisch worden? En hoe maak je eigenlijk gezonde voedingskeuzes? 5 verhelderende inzichten mét advies van Michaël Sels, hoofddiëtist UZA.

1. Betekent meer plantaardig eten dat je alle dierlijke producten moet schrappen?

Nee, het gaat om de verhouding: we moeten vooral méér plantaardige voedingswaren eten dan we tot nu toe doen: meer groenten, meer fruit, meer volkoren producten, meer peulvruchten, meer noten. Vlees, vis, eieren en zuivel hoef je niet te schrappen. Michaël Sels: “Gewoon dingen weglaten is niet verstandig, je riskeert jezelf een streng dieet op te leggen zonder dat je daar gezonder van wordt. Kies dus voor méér: zet bijvoorbeeld méér plantaardige voeding op je menu door minstens de helft van je bord met groenten te vullen. Groenten en fruit leveren veel vezels, vitaminen en mineralen én zijn voedsel voor de goede bacteriën in je darmen. Helaas eten we in België veel te weinig groenten en fruit, maar zetten we wél te veel vlees op tafel. Eén veggiedag per week is dus een goed idee. Kies ook eens vaker voor kip en vis dan voor rood vlees (hiervan eet je best minder dan 500 g per week). Nog een voordeel: door meer groenten en fruit te eten, ga je vanzelf minder vlees eten en minder snoepen.”

2.Is vegetarisch of veganistisch eten gezonder?

Niet per definitie, alles hangt af van je totale eetpatroon. Je kunt ongezond eten zonder dierlijke producten, en gezond eten mét dierlijke producten. Michaëls Sels: “Een vegan ijshoorntje is niet gezonder dan een niet-vegan roomijshoorntje. Ook sommige koekjes, frieten of een suikerspin zijn vegan, maar uiteraard geen gezonde keuzes. Laat je dus niet misleiden door ‘vegan’-vermeldingen op een verpakking. Daarnaast geldt: hoe meer voedingsmiddelen je schrapt, hoe moeilijker het is om volwaardig te eten. Evenwichtig vegetarisch eten is nog vrij eenvoudig, maar om als veganist alle essentiële voedingsstoffen binnen te krijgen, moet je veel kennis van zaken hebben. Je hebt bijvoorbeeld extra vitamine B12 nodig.”

3. Zijn veggieburgers goede vleesvervangers?

Niet waar. Michaëls Sels: “Een veggieburger bevat vaak maar weinig ‘veggies’ en is dan géén gezonde vleesvervanger: ze zijn meestal sterk bewerkt, bevatten meel of korstjes, zijn vaak rijk aan vet én er zitten heel wat smaakmakers, bewaarmiddelen en veel zout in. Denk dus niet dat je met een ‘groenteburger’ een extra portie groenten eet. Een betere en zuivere keuze om vlees te vervangen zijn peulvruchten, linzen, kikkererwten, een eitje...”

4. Heb je zuivelproducten nodig, als je vlees en vis schrapt?

Niet per se, maar zuivel maakt het je makkelijker. Michaël Sels: “Als veganist kun je in theorie alle essentiële voedingsstoffen - behalve B12 - uit niet-dierlijke bronnen halen. Maar dat is niet eenvoudig. Zo moet je bijvoorbeeld weten dat je 30% meer plantaardige eiwitten moet eten om alle essentiële aminozuren binnen te krijgen. Dierlijke eiwitten - dus ook uit melkproducten - zijn immers hoogwaardiger.” Als je geen vlees of vis eet, zijn melkproducten een goede en gemakkelijke manier om eiwitten, calcium, zink, vitamine B2 en B12 aan te voeren. Michaëls Sels: “Kies liefst niet-gesuikerde zuivel en halfvolle of magere varianten. Let er verder op dat je als vegetariër geen grote porties harde kaas gaat eten, want die is vet- en calorierijk.”

5. Kun je melk vervangen door verrijkte plantaardige drinks?

Meestal niet, dit kan enkel met verrijkte sojadrinks. Michaël Sels: “In de winkelrekken staan plantaardige drinks uit kokos, haver, noten of soja meestal naast de melk. Je denkt dus snel dat ze evenwaardig zijn. Maar dat klopt meestal niet. Alleen sojadrinks die verrijkt zijn met calcium en vitamines (zoals B2 en B12) kunnen melk goed vervangen, omdat soja ook hoogwaardige eiwitten met alle essentiële aminozuren levert. In alle andere plantaardige drinks zitten die eiwitten niet. Denk ook niet dat je met een hazelnoot- of amandeldrink aan een portie gezonde noten komt: de hoeveelheid noten is heel laag, er zitten hooguit tien volledige nootjes in één liter.”