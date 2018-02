Is koffie drinken op een lege maag echt schadelijk? Alex van der Hulst

13 februari 2018

15u56 2 Nina kookt De Nederlandse nieuwssite Business Insider plaatste vorige week een artikel waarin wordt gezegd dat koffie drinken op een lege maag “ernstige gevolgen” kan hebben. Dat is even slikken dus - of beter niet als je net een slok koffie in je mond hebt. Maar klopt het wel?

Het is goed om eerst even te lezen waar Business Insider zich op baseert. Ze halen de informatie bij het Amerikaanse tijdschrift Readers Digest vandaan, die geen bron vermeldt. Beide sites claimen dat de koffie op de lege maag voor indigestie kan zorgen en voor beschadiging van het maagslijmvlies. Koffie zou namelijk voor de aanmaak van maagzuur zorgen en op de lege maag zo het maagslijmvlies kunnen beschadigen.

Schadelijk? Nergens last van.

Talloze mensen drinken koffie op een lege maag zonder daar enige last van te ondervinden. Paul Boekema, maag-darm-leverarts in het Máxima Medisch Centrum, heeft onderzoek gedaan naar het effect van koffie op maag en darmstelsel. "Er zijn amper negatieve effecten ontdekt van koffie", zegt Boekema. "Het is dus opvallend dat koffie wordt geassocieerd met negatieve zaken. Dat kan er natuurlijk mee te maken hebben dat we er veel van drinken en dat het iets doet, waardoor we soms een verband leggen dat er niet is. We weten dat koffie geen maagzweer veroorzaakt, ik heb niet kunnen aantonen dat er een verband is tussen koffie en refluxklachten en ook beschadigt koffie op een lege maag niet het maagslijmvlies. Je moet beseffen dat het maagslijmvlies een hele dikke, beschermende laag is tegen het maagzuur. Sterke koffie heeft een vergelijkbaar effect op een maag als een licht ontbijtje. Dat is een natuurlijk fysiologisch, maar geen schadelijk effect."

En die genoemde indigestie?

"Voor artsen is indigestie een moeilijke term", zegt Boekema. "We zullen zelf eerder over dyspepsie spreken, maar dat is nog steeds geen concrete term. Eigenlijk is dat de benaming voor vervelende a-specifieke klachten na het eten. Het maagdarmstelsel wordt vooral gestimuleerd door een maaltijd met veel kilocalorieën. Opvallend genoeg bevat koffie amper kilocalorieën en wordt het maagdarmstelsel er toch wel wat door gestimuleerd. Water en thee doen dat niet. Waar het verschil in zit, weten we nog niet. Dat er specifiek door koffie klachten optreden, is in ieder geval niet bewezen."

De bewering dat koffie op een lege maag schadelijk is, kan dus naar het rijk der fabelen worden verwezen.