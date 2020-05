Elke dag vers Gesponsorde inhoud Is het pizza? Is het brood? Het is zuiders ontbijtbrood met spek, ei en kerstomaatjes

Aangeboden door Lidl

07 mei 2020

12u00 0

Bak je weleens je eigen brood? Dan is dit een leuke nieuwe manier om ontbijt op tafel te brengen. Rol het deeg uit en bedek het met ei, spek, kerstomaatjes, kaas en basilicum voor een lekker zuiderse variant die aan pizza doet denken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat heb je nodig (voor 1 brood)

1 volkorenbrood broodbakmix

bloem

250 g kerstomaten

2 lente-ui, in ringen

1 chilipeper, fijngesneden

handvol basilicumblaadjes

8 sneetjes ontbijtspek

100 g geraspte emmenthaler

4 eieren

peper

olijfolie

Zo maak je het

1. Bereid de broodbakmix volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verwarm de oven voor op 220°C.

2. Kneed de chilipeper en de lente-uitjes onder het deeg. Rol het deeg daarna uit op een met bloem bestoven werkblad tot een vierkant van ongeveer 25 X 25 cm.

Bekleed een vierkanten bakvorm met bakpapier en leg er het deeg in. Duw het deeg goed in de vorm, bedruppel met olijfolie en zet 12 minuten in de oven.

3. Haal het brood uit de oven en breek de eieren over het deeg. Verdeel er het spek en kerstomaatjes over. Werk af met de kaas en zet nog eens 10 minuten in de oven.

Werk net voor het serveren af met peper en de basilicumblaadjes.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

“