Is dit het ultieme gepimpte varkenshaasje? Zo doe je het naar zomer smaken!

04 mei 2020

12u00 0

Een gevuld varkenshaasje is goddelijk, maar de vulling én de garnituur maken ook een groot verschil. Voor een ultiem smakenpallet vullen we met spinazie, zongedroogde tomaatjes en ham, en we werken af met even zonnige lekkernijen on the side.



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

600 g varkenshaasje

100 g zongedroogde tomaatjes

4 sneetjes gedroogde ham

handvol spinazie

800 g wortelen

1 teentje knoflook

100 ml groentebouillon (100 ml heet water + 1/4de blokje groentebouillon)

bosje tijm

handvol muntblaadjes

handvol peterselie

2 el honing

100 g feta

100 g zure room

100 g volle yoghurt

30 g pijnboompitten, geroosterd

boter

nootmuskaat

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Snij het varkenshaasje in de lengte voor 2/3de door. Klap het vlees open, kruid met peper en zout en beleg met de spinazie, zongedroogde tomaatjes en de ham. Vouw het vlees terug dicht en bind vast met keukentouw. Kruid nogmaals met wat peper en zout en bak het varkenshaasje rondom goudbruin in boter. Leg het vlees in een ovenschaal en zet 12 minuten in de oven. Dek het vlees daarna af met aluminiumfolie en laat nog 10 minuten rusten.

2. Schil ondertussen de wortelen met een dunschiller. Halveer ze in de lengte. Bak de wortelen 1 minuut in hete boter. Blus met de bouillon en giet er de honing bij. Rits de blaadjes van de takjes tijm en voeg de blaadjes samen met het geperst teentje look bij de wortelen. Schep alles goed om en laat 8 minuten op een zacht vuur garen tot de wortelen beetgaar zijn. Proef en kruid met nootmuskaat, peper en zout.

3. Doe de zure room met de yoghurt, munt en peterselie in een blender. Kruid met peper en zout en mix glad. Rooster de pijnboompitten goudbruin in een droge koekenpan.

4. Snij het varkenshaasje in mooie plakjes. Verdeel de worteltjes over de borden. Leg er 3 à 4 plakjes varkenshaasje bij. Verkruimel er wat fetakaas over en werk af met de pijnboompitten. Serveer met het sausje. Lekker met gekookte krieltjes.

