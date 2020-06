Internationale sushidag: 5 originele recepten die zelfs de grootste sushivreter verrassen Stéphanie Verzelen

18 juni 2020

16u52 0 Nina kookt Donderdag 18 juni is internationale sushidag en reken maar van yes dat de lekkernij dan op tafel komt. Maar ook al is sushi in zijn meest pure gedaantes vaak het goddelijkst, een beetje variatie en experimentatie kan je liefde voor de delicatesse tot nieuwe hoogtes brengen. Deze originele creaties al geprobeerd?

1. De sushidonut

Qua smaken en ingrediënten verandert er niks, maar qua vormgeving is de sushidonut wel heerlijk inventief. En mooi meegenomen: je maakt het in een wip zelf, zonder gedoe met norivellen of sushimatjes.

Zo maak je het:

Bereid sushirijst volgens je vaste recept. Neem een bakvorm voor donuts en bedek de donutvormen met grote vellen plasticfolie. Duw de afgekoelde sushirijst in de vormen, vul ze op tot ze volledig gevuld zijn en druk de rijst goed aan. Leg een houten plank bovenop de bakvorm en flip om. Maak de sushidonuts voorzichtig los uit de plasticfolie en decoreer met lekkers naar keuze: fijngesneden vis, sesamzaadjes, fijngesneden komkommer, avocado of radijs, etc.

2. De sushiburger

Deze doet van ‘surf en turf’, want wie wil kan de vis, zoals in dit recept, door een stukje krokante kip vervangen. En je hoeft opnieuw weinig moeite te doen voor veel genot, want de ‘rijstbroodjes’ zijn in een-twee-drie klaar en daarna de hamburger opbouwen gaat quasi vanzelf.

Zo maak je het, voor 4 personen:

- Bereid 400 g sushirijst volgens je vaste recept en laat afkoelen. Vet een klein kommetje van ongeveer 8 centimeter diameter in met olie. Schep er sushirijst in en druk stevig aan. Draai het kommetje om en laat er het ‘rijstbroodje’ uitglijden. Herhaal acht keer.

- Klop 2 kipfilets plat tussen plasticfolie en kruid met peper en zout. Klop 2 eieren los met 2 el zonnebloemolie. Wentel de kipfilets eerst door een kom met 50 g bloem, dan door de eieren en dan door een kom met 50 g panko. Bak goudbruin in hete olie.

- Maak de currysaus door 3 el ongezouten boter te smelten en al roerend 30 gram bloem toe te voegen. Voeg daarna 2,5 el currypoeder, 1 kl kokospoeder, 1 el tomatenpuree, 1 el worcestershiresaus, ½ kl cayennepeper en peper toe. Roerbak 5 minuten op een laag vuur. Blend 1 ui met 2 teentjes knoflook en 2 cm verse gember glad en bak de pasta tien minuten op een laag vuur. Giet er 400 ml kippenbouillon bij en breng aan de kook. Voeg dan al roerend de currypasta toe en blijf roeren tot de saus begint in te dikken. Breng op smaak met suiker, peper en zout.

- Snij 2 norivellen in vierkantjes. Beleg 4 halve rijstbroodjes met een stukje norivel, plakjes komkommer, kip, tuinkers, currysaus en een tweede norivel, sluit af met een rijstbroodje. Bestrooi met sesamzaadjes en serveer met wasabipasta.

Tip: de kip kan ook een stukje licht gegrilde tonijn of zwaardvis zijn.

3. De sushibowl

Deze vraagt om nog minder gedoe, want nu hoef je de rijst alleen maar in een bowl te schikken. Wat je erbij serveert kan je helemaal zelf bepalen, er zijn letterlijk nul regels. Al vinden wij deze combinatie van foodie Sonja Peeters to die for.

Zo maak je het, voor 4 personen

Kook 300 g ongepelde rijst en laat afkoelen. Verwarm 4 el rijstazijn met 2 kl sojasaus, 1 el agavesiroop en een snuf zout. Schep die saus onder de rijst.

Giet 100 ml rijstazijn bij 200 g fijngesneden rodekool en meng er 2 el suiker en een scheutje water onder. Roer goed en zet apart. Bak 1 norivel in een droge koekenpan krokant. Roer 1 el srirachasaus onder 4 el mayonaise.

Verdeel de rijst over 4 kommetjes. Leg er edamamebonen, dunne wortelplakjes, mangoblokjes en de rodekool bij. Werk af met lente-uitjes en verkruimel er wat van het norivel over. Bedruppel met de pikante saus.



4. De vederlichte bloemkoolsushi

Sushi is een dikmaker, jammer genoeg. En dan is vooral die witte rijst de boosdoener. Sandra Bekkari lost dat probleem elegant op door die te vervangen met magere, maar even lekkere bloemkoolrijst. Deze rolls zijn bovendien helemaal vegetarisch.

Zo maak je het:



5. De sushiburrito

Nog zo’n handige ‘uit het vuistje’-optie. Op het eerste gezicht ziet je tafelgezelschap trouwens niet wat er in de sushiburrito zit, dus een leuk verrassingseffect krijg je er gratis bij. Qua vulling is de keuze opnieuw all yours, de roll decoreren met sesamzaadjes of ander lekkers aan de buitenkant vinden wij wel een must.

Zo maak je het:

Bereid de sushirijst volgens je vaste recept. Bedek een sushimatje met plasticfolie, drop een portie rijst erbovenop en spreid uit tot een rechthoek met je handen (die je hebt nat gemaakt) of een spatel. Leg daarbovenop je ingrediënten, laat daarbij genoeg open ruimte aan de korte zijden van de rechthoek (die de uiteindes van je burrito zullen worden). Rol het matje dicht, open het opnieuw, neem aan beide uiteinden van de roll de plasticfolie vast en twist tot je met een lange, gesloten stronk eindigt. Verwijder de plasticfolie en serveer.