Internationale Sushi Dag: de lekkerste recepten op een rij Nele Annemans

18 juni 2019

14u06

Bron: Goed Gevoel, AD.nl 2 Nina kookt Vandaag vieren we Internationale Sushi Dag. Zin om er zelf eens mee aan de slag te gaan? Dit zijn alvast onze 3 favoriete recepten. Smakelijk!

1. Veggie sushi

Dit heb je nodig

Voor de rijst:

70 gram sushirijst

250 ml water

3 eetlepels rijstazijn

1 eetlepel suiker

1 theelepel zout

Voor de sushi:

2 komkommers

3 wortels, dun gesneden

1 avocado, in dunne plakjes gesneden

1/2 bussel pijpajuin, gesneden

sojasaus

Zo ga je aan de slag

1. Kook de rijst. Dit doe je door het water en de rijst in een middelgrote kookpot aan de kook te brengen. Verlaag de temperatuur eens het water kookt en laat sudderen tot de rijst het water geabsorbeerd heeft en mals aanvoelt. Dat duurt 9 à 10 minuten.

2. Neem een kleine kookpot en verwarm daarin de rijstazijn op een medium vuur. Voeg al roerend de suiker en het zout toe, tot die volledig opgelost zijn. Giet het azijnmengsel over de rijst en meng goed door elkaar. Laat volledig afkoelen.

3. Neem een fijnschiller en schil daarmee plakken van de komkommer. Doe dit overlangs, zodat je lange dunne en brede slierten krijgt. Deze ga je immers gebruiken om later de sushirijst in te rollen.

4. Maak je handen goed nat, en neem vervolgens 1 eetlepel rijst die je in een stevig balletje duwt. Leg het rijstballetje aan het uiteinde van de komkommerstrip. Leg daarnaast wortel, avocado en pijpajuin. Rol de komkommer vervolgens stevig op zodat die rond de rijst en groenten zit. Verstevig het geheel met een satéprikker. Doe dit voor de rest van de rijst en de groenten.

5. Dien onmiddellijk op en dip in sojasaus.

2. Sushihandrolletjes met currysaus

Dit heb je nodig voor vier handrolletjes



Voor de sushi met bloemkoolrijst:

1⁄4 bloemkool, fijngehakt tot ‘rijst’

1 rijpe avocado, ontpit

1⁄2 kleine komkommer

2 handenvol kiemscheuten

4 noribladen (zeewier voor sushi)

Voor de currysaus:

6 eetlepels (90 ml) water

4 eetlepels amandelpasta

2 eetlepels citroensap

2 koffielepels rodecurrypasta

2 koffielepels tamari (glutenvrije sojasaus)

pure vloeibare stevia, naar smaak

1⁄4 à 1⁄2 koffielepel kurkumapoeder + snufje zwarte peper (optioneel)

Zo ga je aan de slag

1. Hak de bloemkool fijn tot ‘rijst’ met de pulse-functie op je keukenmachine, met een koffiemolen of met de hand.

2. Snijd de avocado en komkommer in lange fijne reepjes.

3. Voor de currysaus: doe het water, de amandelpasta, het citroensap en de rodecurrypasta in een mengkom. Roer tot een romige saus met een lepel of vork. Breng op smaak met tamari. Je kan ook enkele druppels stevia toevoegen om de zure smaak van het citroensap wat te verzachten, en 1⁄2 koffielepel kurkumapoeder met wat zwarte peper voor een extra energieboost.

4. Bedek de helft van elk noriblad met bloemkool-‘rijst’, avocado, komkommer en kiemscheuten. Voeg niet te veel toe, anders wordt de sushi moeilijk om te rollen.

5. Rol het noriblad tot een wrap en gebruik enkele druppels lauw water om de buitenste rand van het noriblad vast te kleven. Serveer met de currysaus als dip.

3. Oshi-sushi met zalm

Dit heb je nodig voor 4 personen

250 gram sushirijst

350 milliliter water

sushi-azijn, naar eigen smaak toe te voegen

scheutje zonnebloemolie

2 eieren, losgeklopt

2 norivellen

1 komkommer, in dunne reepjes

300 gram gerookte zalm, aan plakjes

3 eetlepels hoisinsaus

oshi-sushivorm

Zo ga je aan de slag

1. Spoel de rijst met water tot het spoelwater helder is. Laat de rijst 10 minuten rusten. Zet de rijst met 350 milliliter koud water op en kook circa 2 minuten op hoog vuur. Kook de rijst daarna verder, circa 5 minuten op middelhoog vuur. Draai het vuur nog lager en kook de rijst nogmaals circa 8 à 12 minuten op het laagste vuur. Draai het vuur uit en laat de rijst ongeveer 15 minuten rusten met een theedoek en daarop de deksel op de pan. Spreid de rijst uit in een brede bak of kom zodat de rijst iets af kan koelen. Verdeel sushi-azijn over de rijst tot elk korreltje glimt.

2. Verhit een scheutje olie in een koekenpan en schenk het eimengsel in een pan. Laat het ei al roerend stollen. Laat afkoelen.

3. Druk voorzichtig de rijst in de oshi sushimaker op een norivel, verdeel komkommer, roerei, weer rijst en tot slot de plakjes gerookte zalm over de vorm. Druk goed aan en snijd de oshi sushi in gelijke plakken. Bestrijk met hoisinsaus.