Internationale koffiedag: zo drinken wij Belgen koffie (+ 2 heerlijk herfstige koffierecepten) Valérie Wauters

01 oktober 2019

11u04 0 Nina kookt Vandaag is het Internationale koffiedag. Voor de gelegenheid peilde Panos in een uitgebreide koffie-enquête bij 3.536 respondenten naar hoe, waar en wanneer Belgen koffie drinken.

Wie drinkt wat?

Zwart, met een vleugje melk of all-in met karamel of siroop? Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen wat betreft de manier waarop ze het zwarte goud consumeren. Mannen drinken bijvoorbeeld veel regelmatiger zwarte koffie (68%) dan vrouwen (46%). Bij vrouwen is een koffierecept met melk de absolute favoriet (82% onder hen drinkt het regelmatig, versus 63% van de mannen). Ook een zogenaamde ‘verwenkoffie’ (met een smaakje zoals karamel of speculoos) scoort beter bij vrouwen (53%) dan bij mannen (41%).

Daarnaast geeft maar liefst 89% van de -18 jarigen aan regelmatig koffie met melk te drinken. Deze tieners blijken vooral fan van de verwenkoffies (71%). Voor de bittere smaak van een gewone zwarte koffie halen ze eerder hun neus op. Hieruit blijkt dat hoe ouder de respondenten zijn, hoe vaker ze zwarte koffie drinken. Deca blijkt iets voor de oudere generatie: 50-plussers drinken dubbel zo vaak koffie zonder cafeïne als tieners.

Wanneer?

10% van de deelnemers aan de enquête zei niet elke dag koffie te drinken, 60% drinkt tussen de 1 en de 4 tassen per dag en 30% behoort tot de groep van de grootverbruikers, die 5 of meer koppen koffie per dag drinken. Hierbij valt ruim 39% van de mannen in die laatste categorie, tegenover 27% van de vrouwen.

Ook de leeftijd speelt hierbij een rol: 40% van de 50 plussers drinkt 5 of meer koffies per dag, terwijl de meerderheid van de tieners en twintigers slechts 1 à 2 koppen koffie consumeert. Uit de enquête blijkt verder dat arbeiders het meeste koffie drinken, gevolgd door mensen die vaak thuis zijn zoals gepensioneerden en werkzoekenden. Zelfstandigen en bedienden drinken volgens het onderzoek het minste koffie.

80% van de respondenten gaf aan zeker ’s ochtends een kopje koffie te drinken, maar ook doorheen de rest van de dag blijft koffie populair: 53% drinkt verder in de voormiddag, 43% op de middag en 58% in de namiddag. Opvallend is ook dat 1 op 3 zich ook ’s avonds nog een kopje permitteert. ’s Nachts drinkt amper 3% van de respondenten nog koffie.

Waarom

Koffie wordt volgens de meeste respondenten (56%) gezien als een drankje dat zorgt voor een ontspannend feelgoodmoment. 49% van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan koffie te zien als een middel om gezellig samen te zijn met andere mensen. De respondenten zeggen ook nog dat ze meer koffie dan gemiddeld zullen drinken wanneer ze op een sociale gelegenheid aanwezig zijn (48%), in de herfst en winter (46%) en wanneer ze moe zijn (41%).

2 x heerlijk herfstige koffierecepten

Gingerbread Latte

Ingrediënten (voor 2 kopjes):

- 2 shots espresso

- 1 eetlepel ahornsiroop

- 1/2 theelepel gemalen gember

- 1/4 theelepel gemalen nootmuskaat

- 1/2 theelepel gemalen kaneel

- 1/2 theelepel vanille-extract

- 180 ml melk

Bereiding:

1. Neem een kommetje of beker en giet daar de slotjes espresso in. Voeg de ahornsiroop, gember, nootmuskaat, kaneel en vanille-extract toe en meng goed door elkaar. Verdeel over twee kopjes.

2. Warm de melk op tot ze net niet kookt en klop deze romig met een melkschuimmixer of door deze in een beker met deksel te doen en te schudden. Verdeel de melk vervolgens over de twee kopjes.

Mokka met gezouten karamel

Ingrediënten (voor 1 kopje)

- 210 ml magere melk

- 2 eetlepel karamelsiroop

- 2 eetlepels chocopoeder

- snuifje zeezout

- 1 shot espresso

- 1 theelepel bruine suiker

- 1 theelepel zeezout

Bereiding:

1. Meng de bruine suiker en het zeezout en zet even aan de kant.

2. Verwarm de melk, samen met de karamel, chocopoeder en een snuifje zeezout tot het mengsel net niet kookt.

3. Klop romig met een melkschuimmixer of door het in een beker met deksel te doen en stevig te schudden. Giet over in een tas.

4. Voeg een shot espresso toe en werk af met de mix van bruine suiker en zeezout.