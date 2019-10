International Gin & Tonic Day: 7 heerlijke receptjes om je dorst te lessen LDC

19 oktober 2019

17u11

Bron: Eigen Berichtgeving 2 Nina kookt De gin-tonic-hype is over haar piek heen. Maar verdwijnen van de aperitiefkaart? Dat zal het drankje niet snel meer doen. Speciaal voor International Gin & Tonic Day - die plaatsvindt op 19 oktober - selecteerden we onze favoriete receptjes.

We horen het u al denken: die rage is toch al lang voorbij? Dat klopt. Het is ondertussen al vijf jaar geleden dat iederéén plots gin-tonic bestelde op een terrasje of het thuis zelf probeerde te bereiden. Maar anno 2019 is het drankje nog steeds terug te vinden in de drankenkast van de modale Vlaming.

Ook Frédéric Du Bois, eigenaar van Miraflor, de marktleider in de distributie van gins in België, merkt op dat gin een blijver is geworden. “Mensen weten nu dat het heel gemakkelijk is om snel een toffe cocktail te maken thuis - een scheut gin, een tonic, desnoods met een smaakje, een paar ijsblokjes en een schijfje citroen en eventueel een peperbolletje”, vertelde hij een tijdje geleden aan onze krant. “Probeer thuis maar eens een mojito of een margerita te mixen - dat gaat vaak mis.”

Bovendien zit er niet meteen een opvolger voor gin-tonic aan te komen. De reden: de tijdsgeest is veranderd, stelt cocktailexpert Manuel Wouters vast in zijn bar Sips in Antwerpen. “Alcohol is de nieuwe nicotine: mensen willen nu liever hun bier en cocktails zónder alcohol, zelfs als ze met de fiets komen. Gin-tonic is misschien wel de laatste hype van een sterke drank geweest.”

Ter ere van International Gin & Tonic Day sommen we 7 heerlijke recepten op.

1. Komkommer en munt

Heb jij de traditionele fles Hendrick’s Gin in de kast staan? Dan is dit drankje de ideale combinatie. Voeg enkele stukjes komkommer en wat takjes munt toe aan de sterke drank, en laat dit een paar uur trekken, bij voorkeur in de zon. Kan je niet zo lang wachten? Gooi dan gewoon alles in de blender. Voeg vervolgens ijs en wat limonade toe voor een extra verfrissende toets.

2. Een mediterraanse klassieker

Fans van de Gin Mare halen best wat salamblad, of Indonesische laurier, in huis, samen met enkele zongedroogde tomaten en peper. Ook dit drankje laat je idealiter een paar uur trekken in de zon. Heerlijk met veel ijs en wat rozemarijn erbij.

3. Framboos en roosjes

Voor een ultravrouwelijke gin kan je deze eenvoudige cocktail maken. Simpelweg enkele frambozen, en wat rozenwater tillen jouw gin naar een hoger niveau. Opnieuw enkele uren laten trekken, en serveer nadien met wat verse frambozen, een takje munt, je favoriete tonic en vooral veel ijs.

4. Zuurpruim

Valt een tikje zuur bij jou wel in de smaak? Dan is dit de ideale combinatie. Neem wat citroenmelisse mee van de winkel - of beter nog: plant er zelf - en voeg dit samen met wat schijfjes citroen toe aan je favoriete gin. Smaakt heerlijk met wat martini erbij.

5. Kardemom en oranjebloesem

Aards, kruidig en een tikje bloemig, zo smaakt dit drankje. De warme smaak van de kruiden gaan goed samen met de oranjebloesem. Een beetje kardemom (niet te veel, want de smaak wordt al snel overheersend) en wat oranjebloesem, je favoriete tonic en een schijfje appelsien gieten je oude gin in een nieuw jasje.

6. Hibiscus

Gedroogde hibiscusbloemen zijn echte aanwinst om je dagdagelijkse gin-tonic een upgrade te geven. Een beetje kardemom erbij, wat peper en eventueel wat koriander en een theelepel basterdsuiker (of twee), en vervolgens even laten trekken. Meng met mousserende wijn en serveer met rozenblaadjes en tijm.

7. Vanille

Eéntje voor de luieriken onder ons: deze gin smaakt heerlijk verfijnd maar is ontzettend makkelijk om te maken. Door enkele vanillestokjes aan je fles gin toe te voegen maak je er een heel nieuwe drankje van. Heerlijk in combinatie met martini.