Inpakken en opeten: 3 lekkere tortilla’s als comfortfood op zondag

SNELLE TORTIZZA

10 minuten + 15 minuten oventijd

Voor 4 personen

• 200 g champignons • 250 g mozzarella • 4 worteltortilla’s (te koop bij Albert Heijn en Delhaize) • 140 g tomatenpuree • 250 g cherrytomaten • 45 g rucola

Zo ga je tewerk

1> Verwarm de oven voor op 200 °C.

2> Snijd de champignons en mozzarella in plakjes.

3> Bestrijk de tortilla’s met tomatenpuree en beleg ze met champignons, mozzarella en cherrytomaten.

4> Bak de tortilla’s 10 à 15 minuten in de oven.

5> Garneer de warme tortizza’s met rucola.

TIP: Dit is de vegetarische versie, maar de tortizza is ook lekker met 100 gram serranoham.

MAKKELIJKE ENCHILADA’S MET KIPPENGEHAKT

20 minuten + 25 minuten oventijd

Voor 4 personen

• 1 blikje zwarte bonen (200 g) • 2 tenen knoflook • 1 ui • 1 gele paprika • 2 el olijfolie • 300 g kippengehakt • 1 tl komijnpoeder • 1 tl paprikapoeder• 200 g gesneden wittekool • 250 ml tomatenpassata • 6 worteltortilla’s (te koop bij Albert Heijn en Delhaize ) • 100 g geraspte kaas • 10 g bladpeterselie • 125 g zure room

Zo ga je tewerk

1> Verwarm de oven voor op 175 °C.

2> Giet de bonen af, spoel ze en laat ze uitlekken. Hak de knoflook fijn en snipper de ui. Snijd de paprika in blokjes.

3> Verhit de olijfolie in een hapjespan en fruit de knoflook en ui in 2 minuten glazig. Voeg het kippengehakt toe en bak rul. Schep komijn en paprikapoeder erdoorheen. Voeg de paprika en Chinese kool toe en bak in 5 minuten zacht. Voeg ten slotte de zwarte bonen en tomatenpassata toe. Roer goed en laat 5 minuten pruttelen op middelhoog vuur.

4> Vul de tortilla’s met lekker veel van de vulling, rol de uiteinden naar binnen en leg ze in een ovenschaal. Verdeel de kaas erover en gratineer de enchilada’s 20-25 minuten tot de kaas gesmolten is.

5> Hak ondertussen de peterselie fijn. Serveer de enchilada’s met de zure room en fijngehakte peterselie.

TIP: Perfect om te serveren als je plots bezoek hebt.

ONTBIJTQUESADILLA’S MET GEITENKAAS EN BRAMEN

15 minuten

Voor 4 personen

• 100 g zachte geitenkaas • 4 bietentortilla’s (te koop bij Albert Heijn en Delhaize ) • 2 el bramenjam • 150 g bramen • paar blaadjes verse munt olijfolie

Zo ga je tewerk

1> Smeer de geitenkaas gelijkmatig over twee van de vier tortilla’s. Schep de bramenjam erover en smeer uit. Verdeel de bramen en de munt erover en druk ze met een vork een beetje in de geitenkaas. Leg de andere twee tortilla’s erop en druk aan.

2> Verhit wat olie in een grote koekenpan en bak de quesadilla’s na elkaar aan elke kant 2 minuten tot ze warm en krokant zijn.

3> Laat de quesadilla’s op een bord glijden en snijd ze in puntjes.

TIP: Strooi er wat verse munt bovenop als garnering.