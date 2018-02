Ikea verkoopt binnenkort "Veggie Dogs" voor vegetariërs ND

19 februari 2018

08u54 946 Nina kookt Nog snel een spotgoedkope hotdog scoren bij de uitgang van Ikea? Binnenkort kunnen ook vegetariërs en misschien zelfs vegans dat probleemloos doen. De meubelketen verkoopt vanaf eind deze maand in Zweden een plantaardige hotdog, en hoopt dat tegen de zomer ook naar Europa uit te breiden.

De primeur voor de "Veggie Dog" is weggelegd voor de vestiging van Ikea in het Zweedse Malmö. Het plan is om de plantaardige hotdog vanaf augustus ook in de rest van Europa te verkopen. "Elk jaar genieten zo’n 660 miljoen mensen van het eten bij Ikea", klinkt het. "Wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen en eten serveren dat goed is voor de mens en de planeet."

De Veggie Dog is volledig plantaardig, maar of hij ook 100% vegan is, moet de keten nog verder onderzoeken. Het idee voor de veganistische hotdog komt er na het succes van de veganistische versie van de bekende"köttbullar" balletjes.

Ready for some tasty news? IKEA Food is testing a Veggie hot dog in the IKEA Malmö store in Sweden! If you're around, try it and tell us what you think of it. Adding a Veggie hot dog to the IKEA Bistro range is part of our ambitions to include more plant-based ingredients in our food offer. The final version of the Veggie hot dog will be available at IKEA stores in Europe from August 2018. #veggiehotdog #ikeafood Een foto die is geplaatst door null (@ikeafoodservices) op 15 feb 2018 om 15:32 CET