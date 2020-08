IKEA lanceert plantaardig alternatief voor z'n populaire köttbullar: VTM-kok Loïc testte ze uit en maakt er een heerlijk recept mee Nele Annemans

26 augustus 2020

Het is zover! IKEA introduceert op 1 september het vijfde lid van de balletjesfamilie: het plantballetje, een duurzaam alternatief voor vleesliefhebbers. Samen met VTM-kok Loïc van Impe werkte de Zweedse meubelketen een Belgisch recept uit om de nieuwe plantballetjes in de kijker te zetten en zo veel mogelijk landgenoten te overtuigen om ze eens te proeven.

Toen IKEA aan VTM-kok Loïc Van Impe (26) vroeg om een Belgisch recept te ontwikkelen met de nieuwe plantballetjes, was hij meteen enthousiast. “Ik was sowieso al fan van de balletjes van IKEA, en dus razend benieuwd naar hun nieuwe plantballetje. Aangenaam verrast door de smaak en textuur van het plantaardig balletje, ben ik meteen beginnen brainstormen over een Belgisch recept. Omdat zowel IKEA en ik voorstander zijn van lokale, verse producten, ben ik aan de slag gegaan met appels en peren uit mijn eigen tuin voor de bereiding van een chutney. De appel- en perenchutney heb ik gecombineerd met Belgisch witloof, een smeuïge puree en uiteraard de plantballetjes zelf. Het resultaat: IKEA-plantballetjes à la belge!” Benieuwd geworden? Het volledige recept kan je onderaan dit artikel terugvinden.

Om de keuze voor de plantballetjes nog vanzelfsprekender te maken, koos IKEA er bewust voor om het gerecht met de plantaardige balletjes goedkoper te maken dan de andere balletjes. Zo betaal je in de shop 5,95 euro voor 1 kg, terwijl je voor de vleesvariant 6,95 euro neertelt per kg. Op die manier hoopt IKEA een deel van de liefhebbers van de gehaktballetjes te overtuigen van het duurzamere alternatief.

De plantballetjes zijn vanaf 1 september beschikbaar in de Zweedse shop en als take-awayvariant in de IKEA-bistro. Als de restaurants opnieuw openen, zal je er het traditioneel Zweeds recept met puree (of aardappelen voor de veganisten), veenbessen en roomsaus kunnen proeven voor 3,95 euro. Het recept van Loïc met de plantaardige balletjes zal in november en december worden aangeboden in de IKEA-restaurants.

Het plantaardig balletje is meteen de vijfde toevoeging aan het gamma dat na de lancering van de Zweedse vleesballetjes in België in 1984, de voorbije 5 jaren werd uitgebreid met de groenteballetjes (2015), kippenballetjes (2016) en de zalm-kabeljauwballetjes (2019).

Recept ‘IKEA-plantballetjes à la belge’

Ingrediënten voor 4 personen:

• 2 zakken IKEA-plantballetjes

• 4 stronkjes Belgisch witloof

• 40 cl culinaire room

• 1 el bruine suiker

• 2 Belgische appels

• 2 Belgische conference peren

• 2 el Luikse stroop

• dragonazijn

• 1 komkommer

• 4 el ongeraffineerde rietsuiker

• 1 kg bloemige aardappelen

• melk

• nootmuskaat

• boter

• peper

• zout

Keukenbenodigdheden:

• Steelpan

• Grote kookpot

• 2 grote antikleefpannen

• Zeef

• Dunschiller

• Snijplank

• Mes

• Houten spatels

• Pureestamper

Bereiding

• Gemarineerd witloof en komkommer

Voor de bereiding van de pekel verwarm je 10 cl dragonazijn in een steelpan met twee eetlepels ongeraffineerde rietsuiker en een flinke snuif zout totdat de suiker en het zout volledig opgelost zijn. Snipper een stronkje witloof en snijd een halve komkommer in fijne plakjes. Overgiet de fijngesneden groenten met de hete pekel en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Achteraf kan je dit trouwens ook perfect bewaren in een bokaal in de koelkast.

• Chutney appel en peer

Schil en snijd de appelen en peren in kleine blokjes en verwijder de klokhuizen. Smelt in dezelfde steelpan die je gebruikte voor de pekel twee eetlepels ongeraffineerde rietsuiker met een scheutje dragonazijn op middelmatig vuur. Smelt de suiker tot een zeer lichte karamel. Pas op dat het niet verbrandt. Roer niet te veel in de pan, maar laat de karamel gewoon rustig smelten. Gaar de blokjes appel en peer in de karamel en voeg nog twee eetlepels Luikse stroop toe. Laat een halfuurtje inkoken op middelmatig vuur tot een kleverige chutney.

• Smeuïge puree

Schil, spoel en snijd een kilo bloemige aardappelen in grove stukken. Leg ze in koud water, kruid rijkelijk met zout, breng aan de kook en gaar 20 minuten op een middelmatig vuur tot de aardappelen volledig gaar zijn.

• Witloofsaus

Snipper drie witloofstronkjes flinterdun en bak stevig aan in een klontje boter in een antikleefpan op hoog vuur. Het witloof moet donker kleuren. Kruid het witloof met peper, zout en een eetlepel bruine suiker. Wanneer de bruine suiker gesmolten is en licht begint te karamelliseren, blus dan de pan met een klein scheutje dragonazijn. Voeg twee brikjes culinaire room toe aan de pan en laat inkoken op middelmatig vuur tot je een lichtbruine gebonden witloofsaus bekomt. Kruid op het einde naar smaak met versgemalen peper en zout.

• Plantballetjes

Bak de plantballetjes aan in een klein klontje boter in een antikleefpan. Haal ze rechtstreeks uit de vriezer en bak ze een tiental minuten op een middelmatig vuur. Uiteraard regelmatig opschudden om te voorkomen dat ze aanbranden.

• Smeuïge puree

Giet de aardappelen af, laat ze even uitdampen en pureer daarna met een pureestamper. Voeg een klontje boter en een scheutje melk toe tot de puree de gewenste dikte heeft. Kruid af met nootmuskaat en flink wat peper en zout. Houd warm in de kookpot.

• Chutney appel en peer

Werk de chutney af met enkele druppels dragonazijn tot de chutney een goede balans heeft in het zoetzure spectrum. Chutney mag zeker niet te zoet zijn. Afkruiden met wat versgemalen zwarte peper om de fruitige toetsen te accentueren.

• Dresseren

Dresseer het geheel zoals een iconisch bord met Zweedse gehaktballetjes: een hoopje smeuïge puree, acht balletjes, een eetlepel gemarineerde groentjes, een flinke eetlepel chutney en de witloofroomsaus. Indien je een klein Belgisch vlagprikkertje ter beschikking hebt, zeker in een balletje prikken!

Smüllen maar!