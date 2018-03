Iemand gebakken geitenboktestikels of rauwe kwal? "Koks moeten de eetcultuur veranderen" Esther Bijlo

02 maart 2018

12u12

Bron: Trouw 1 Nina kookt Duizenden gewassen en dieren zijn te eten, maar dat doen we niet. Het zal moeten, willen we een gezonde planeet houden, betoogt de Nederlandse kok Lars Charas.

Kwal met een vulling van knolselderij. Het is echt lekker, verzekert kok en sociaal geograaf Lars Charas. Het is het eten van de toekomst. Net als snackballetjes van suikerwier, kruidig gebakken geitenboktestikels en zilte aardappels. Wil de wereldbevolking 'blijven eten', dan zal het voedselpatroon drastisch moeten veranderen, is de stelling van Charas' boek 'Blijven eten'.

De enige die uiteindelijk verandering op gang kan brengen, is de consument Lars Charas

Hoewel er veel recepten in staan, voldoet het etiket 'kookboek' eigenlijk niet. Het is een leerboek, naslagwerk, handleiding voor verandering en culinaire reis over de wereld ineen. Een project waar Charas zelf zijn hele hebben en houwen in heeft gestoken - letterlijk, hij woont momenteel in een caravan - en waarvan hij hoopt dat het zijn weg vindt naar koksopleidingen en de consument.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN