Hype of het overwegen waard? 5 vragen over vegan David Devriendt & Eva Van Driessche

19 februari 2018

18u11 0 Nina kookt Vegan lijkt het nieuwe modewoord. Niet alleen op de menukaart, ook de mode- en beautywereld koppen het in grote letters op hun producten. Wat betekent het precies en waarom zouden we meer vegan moeten gaan kopen?

Een vegetarisch eetpatroon kennen we. Dan eet je niets wat met vlees of vis te maken heeft. Punt. Wat er bij vegan nog bij komt, is dat je ook eieren, honing, zuivelproducten en alle derivaten links laat liggen. Bovendien draag je ook geen mode waar dierlijke producten in verwerkt zijn, geen leer, geen zijde, geen dons, geen wol en geen bont, en gebruik je vegan beautyproducten. In beauty staat vegan voor ‘crueltyfree’: er wordt niet getest op dieren en de ingrediënten zijn niet dierlijk. Daarbij gaat het om bijenwas, lanoline (uit schapenwol), honing, propolis, maar bijvoorbeeld ook pigment uit geplette insecten. Het gaat dus om meer dan een eetpatroon dat je aanpast.

Wie doe je een plezier met een veganistische lifestyle, waarom is het goed? Waarom maken mensen de overstap?

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN