Hof van Cleve en The Jane dalen in lijst World's Best Restaurants mvdb

12 juni 2018

'Het Hof van Cleve' van Peter Goossens en 'The Jane' van Nick Bril dalen beide in de lijst van World's Best Restaurants.

Het in Antwerpen gelegen The Jane zakt verder van 74 naar 89, Het Hof van Cleve uit Kruishoutem verdwijnt opnieuw uit de top 50 en staat dit jaar op plek 63.

De plaatsen 51 tot honderd zijn vandaag bekendgemaakt. De lijst wordt sinds 2002 opgesteld door een team van meer dan duizend culinaire experts.

Hertog Jan van Gert De Mangeleer steeg vorig jaar van 73 naar 61. Of het restaurant dit jaar de top 50 binnenduikt, dan wel uit de lijst is gevallen, is dus nog niet bekend.

