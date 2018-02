Hoelang blijven restjes van een maaltijd nog goed? Aiko van Hooijdonk

16 februari 2018

17u32

Bron: AD 1 Nina kookt Het is altijd moeilijk in te schatten voor hoeveel personen een gerecht precies is en vaak blijft er veel eten over. Hetzelfde geldt voor afhaalmaaltijden, waar je meestal nog twee of zelfs drie keer van kan eten. Maar hoelang kun je de restjes van al bereid voedsel bewaren?

Het Nederlandse Voedingscentrum heeft als vuistregel dat restjes voedsel voor twee dagen in de koelkast gehouden kunnen worden op 4°C. Na deze twee dagen neemt de kans toe dat er ziekmakende bacteriën in het eten aanwezig zijn. Overschotten kunnen wel langer bewaard worden, maar dan in de vriezer. Ingevroren kunnen producten tot drie maanden worden opgeslagen.

In Amerika zijn de voorschriften iets milder. Zo geeft het Amerikaanse ministerie van Landbouw als advies om gebakken vlees en pizza drie tot vier dagen te bewaren. Voor voedingswaren zoals ei, tonijn en pasta is dat zelfs drie tot vijf dagen, al raadt het Voedingscentrum dat af. Voor gedetailleerde bewaartijden biedt het adviesorgaan hulp met hun bewaarwijzer. En omdat je neus vaak nog het betrouwbaarste antwoord biedt, kan proeven of ruiken aan eten ook soelaas bieden. Bij twijfel eet je het beter niet meer op. Wie wel erg vaak restjes in de vuilnisbak moet kieperen, kan onze tips gebruiken om minder voedsel te verspillen.