Hoe zelfs de geur van koffie je alerter kan maken AVH

30 oktober 2018

07u19 0 Nina kookt Veel mensen kunnen de dag niet beginnen zonder een grote tas koffie. Begrijpelijk ook, al hoéf je volgens een nieuw onderzoek het zwarte goud niet daadwerkelijk te drinken om energieker en alerter te worden.

Een Amerikaanse studie gaf 100 studenten een test met 10 wiskundige vragen. De helft van de groep maakte de test in een kamer waar een aroma van koffie hing, de andere helft kreeg de test in een geurloze kamer voorgeschoteld. De groep in de naar-koffie-ruikende kamer maakte de toets significant beter dan de andere, zo blijkt uit een publicatie in The Journal of Environmental Psychology.

Hierna werd een nieuwe groep van ruim 200 mensen gevraagd om verschillende geuren te ruiken en aan te geven wat deze geur met hun deed. De ondervraagden gaven aan dat de geur van koffie ze energieker en alerter maakte dan de andere geuren, zoals bloemen. De onderzoekers geven aan dat meer onderzoek nodig is, maar dat de resultaten aan lijken te geven dat de geur van koffie (in mindere mate) hetzelfde effect heeft als het drinken van koffie.

“Het is niet alleen zo dat een koffie-achtige geur mensen beter liet presteren op analytische taken,” aldus hoofdonderzoeker professor Adriana Madzharov. “Maar ze waren ook meer overtuigd van hun eigen kunnen. We hebben aangetoond dat dit geloof tenminste gedeeltelijk aan de basis ligt van hun verbeterde prestaties.”