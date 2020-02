Hoe zeezout-karamel zo populair kon worden: combo is een beetje zoals heroïne

Een blikken doos goeie, zeemzoete karamellen had vroeger zowat élke grootmoeder in de kast staan. Die kleverige blokjesbonbons zijn naar het collectieve geheugen verwezen. Bij traditionele karamel komt vandaag onvermijdelijk een snuif fleur de sel. Aanvankelijk waagden enkel sterrenchefs en luxepatissiers zich aan de - toen nog gewaagde - smakencombinatie, maar nu ook Twix een 'salted caramel'-variant in de rekken gooit, bereikt de populariteit zijn piek. In de supermarkt liggen chocoladerepen, paaseieren, roomijs, snoep, M&M's en zelfs koffie met een zoutig randje.

Favoriet van Obama

Het begon allemaal met Henri Le Doux, een Franse patissier die eind jaren zeventig al experimenteerde met een klontje boter in zijn bekende karamel. Zijn caramel au beurre salé werd een Bretoens streekproduct. Toen zijn collega-patissier Pierre Hermé er in de jaren 90 ook zijn macarons mee vulde, kon die niet snel genoeg een nieuwe lading aanleveren. Sterrenchefs en patissiers raakten in de ban van de combinatie en de manier waarop een vleugje zout een zoetigheid naar een ander niveau kon tillen. Lange tijd was de smaakcombinatie iets exclusiefs. Enkel terug te vinden bij de chique chocolatier. "Wij zijn negen jaar bezig en bij ons zijn al negen jaar pralines met gezouten karamel te vinden", vertelt topchocolatier Joost Arijs. "In ál onze karamel zit een beetje zout. Het neemt die zware zoetigheid weg. Zout maakt karamel neutraler, zachter en geeft het een extra touch. Het maakt je product interessanter."

Van de luxezaak kwam het in hippe koffiehuizen terecht. Dat voormalig Amerikaans president Barack Obama een reep chocolade met salted caramel van Fran's Chocolates uitriep tot zijn all time favourite, hielp de smaak een handje. IJsfabrikant Häagen-Dazs was de eerste om het zout ook in de supermarktkaramel te introduceren. Dat gebeurde in 2008. Zes maanden later zette Starbucks een salted caramel chocolademelk op de kaart. Tony's Chocolonely, de hippe chocoladerepen met kleurrijke wikkel, deden de smaak voet aan wal zetten in Europa. Hun melk- karamel-zeezout is vandaag een van de best verkochte uit hun assortiment.

De reden waarom we met z'n allen voor dat zoute kantje in die karamel vallen, is niet verwonderlijk. Ze is zelfs wetenschappelijk bewezen: de combinatie van zoet, zout en lekker vettig zou dezelfde stoffen in onze hersenen losmaken als een shot heroïne. De voorkeur voor suiker en vet is aangeboren, omdat we die nodig hebben om te overleven. Het zout zorgt er dan weer voor dat we er niet van af kunnen blijven. Een onweerstaanbare combinatie met andere woorden. En we kunnen er niet eens iets aan doen.

Chips-generatie

"Daarbij komt nog het nostalgische gevoel bij karamel", vult foodtrendwatcher Nathalie Bekx aan. "Bij onze grootouders aten we zoetigheid en zelf zijn we de chips-generatie. De combinatie van beide is een succes."

Het moge duidelijk zijn: gezouten karamel is een blijver. "De trend trekt zich trouwens door naar de rest van de patisserie", weet chocolatier Arijs. "Ook in dat segment zoeken we steeds meer naar hoe we neutralere smaken kunnen creëren. Niet dat alles hartig wordt, maar het suikergehalte wordt toch naar beneden gehaald. We houden minder en minder van dat extreme suikerachtige. Een vleugje zout doet wonderen."