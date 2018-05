Hoe veel pannen je eitje verprutsen Ellen den Hollander

29 mei 2018

10u03

Bron: AD 0 Nina kookt Het is geen sinecure om een goede steelpan te vinden, zo blijkt uit een nieuwe test van de Nederlandse Consumentenbond. Van de 17 pannen faalden er 9 tijdens het bakken van spiegeleieren.

De Consumentenbond testte een hele serie antiaanbakpannen voor hun gids van juni die vandaag verschijnt. Pannen zonder teflon, want dat staat in een slecht daglicht sinds wetenschappers ontdekten dat een giftig stofje in de baklaag (PFOA om precies te zijn) kanker kan veroorzaken.

In de test zitten om die reden alleen braadpannen met een alternatieve baklaag. Het goede nieuws: ook bij langdurig verhitten (met en zonder olie) kwamen geen schadelijke stoffen vrij. Het testteam keek naar 27 verschillende soorten schadelijke stoffen.

Het slechte nieuws: 9 van de 17 pannen waarin spiegeleieren werden gebakken zonder olie of boter toe te voegen, kregen een dikke onvoldoende. Of ze nu duur waren (Fissler SensoRed van 100 euro, Fonignac van 60 euro) of goedkoop (Hema 10 euro, Albert Heijn 14 eur, Tefal Starters 22 euro, Ikea Oumbärlig 15 euro).

Tussen de pannen zijn enorme verschillen, constateren de testers. Zoals de prijs niet voorspelt of een pan goed is, zo doet de soort antiaanbaklaag dat ook al niet, net zo min als het merk. Wat wel een indicatie is? Een pan met een ruwe baklaag bakt aanvankelijk niet zo fijn, maar wel na een tijdje als de bodem gladder wordt. Verder werken pannen over het algemeen beter als de bodem dikker is dan de panwand. Dan gaat de hitte in de bodem zitten, niet in de wand. En een sandwichbodem - eentje met meerdere lagen - is het best. Die zijn ook beter bestand tegen kromtrekken.

Beste uit de testkwam Demeyere Alu Pro. Kost 80 euro maar krijgt het hoogste gemiddelde cijfer op alle onderdelen: een 8,3. De beste koop (goede prijs-kwaliteitverhouding) is de Tefal Character van 35 euro. Die kreeg een 7,2.