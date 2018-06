Hoe je een ongeopende fles wijn bewaart volgens de regels van de kunst TVM

21 juni 2018

Wij Belgen zijn Bourgondiërs en genieten al eens graag van een goed glas wijn thuis. Maar hoe bewaar je een fles eigenlijk volgens de regels van de kunst? Liggend of staand, in het licht of donker? Wij zochten het voor je uit.

De juist temperatuur

De temperatuur van de opslagplaats is wellicht de belangrijkste factor. De juiste temperatuur zorgt er namelijk voor dat de smaak optimaal tot zijn recht komt. De ideale temperatuur om wijn te bewaren ligt tussen 10 en 13° C. Ligt de temperatuur bij jou net een tikkeltje lager of hoger? Dan zal dat geen opmerkzaam verschil geven in smaak. Ligt de temperatuur aanzienlijk hoger? Dan zal de wijn te snel rijpen en verliest hij aan kwaliteit. Ook niet onbelangrijk: let op voor temperatuurschommelingen. Grote temperatuurschommelingen doen de druk in de fles stijgen en beschadigen de kurk. Zuurstof kan dan tussen de kruk en de fleshals binnensijpelen wat de smaak zeker niet ten goede komt.

In de duisternis

Gewoon licht is niet erg schadelijk, maar felle UV-stralen van direct zonlicht of TL-buizen kunnen een wijn wel sneller laten verouderen. Best bewaar je de flessen in het duister.

Laat rusten

Wijn heeft een hekel aan trillingen en temperatuurschommelingen, en het duurt een paar dagen voor het evenwicht hersteld is van de tocht van winkel naar huis. Laar de flessen dus een paar dagen rusten vooraleer je tot drinken overgaat.

Liggend of staand?

Dat hangt van het type afsluiting af. Wijnflessen met een kurk moeten horizontaal worden opgeslagen. In deze liggende positie blijft de wijn in contact met de kruk, wat helpt voorkomen dat de kurk uitdroogt, afbrokkelt en in de wijn terechtkomt. Een kurk die uitdroogt zal bovendien krimpen, waardoor lucht kan binnendringen in de fles. De wijn zal door oxidatie in eerste instantie slechter gaan smaken, met uiteindelijk bederf tot gevolg. Flessen met een draaidop of plastic kurk kunnen gewoon staand bewaard worden, omdat lucht van buitenaf onmogelijk kan binnendringen in de fles.