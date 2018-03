Hoe fastfood eten ook je mentale gezondheid schaadt TVM

05 maart 2018

18u57

Bron: Vice/The Guardian 2 Nina kookt En puntzak frietjes hier, een pizza daar. Het is snel gebeurd. We weten allemaal dat dit onze fysieke gezondheid niet bepaald ten goede komt, maar volgens een studie is drie keer per week fastfood eten ook slecht voor de mentale gezondheid.

De studie die werd uitgevoerd door Lina Begdache, assistent professor gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Binghamton, onderzocht het effect van minstens drie keer per week fastfood eten op het brein bij een groep jongeren onder de dertig. Ze ontdekte dat wie vaker ongezond eet, meer last heeft van mentale problemen zoals depressies en angsten. Ook zij die minstens drie keer per week vlees eten, hadden vaker last van mentale problemen.

Verzadigde en transvetten, die massaal in fastfood zitten, worden al langer gekoppeld aan mentale problemen. Toch vertelt Begdache dat er nog extra onderzoek nodig is om te achterhalen wat net de exacte oorzaak hiervan is. “Voorlopig kunnen we het een alleen maar aan het andere koppelen.”

Het is overigens niet de eerste keer dat eten gelinkt wordt aan mentale gezondheid. Spaanse wetenschappers ontdekten vorig jaar dat wie genoeg fruit en groenten eet, minder kans loopt om depressief te worden. Aan dat onderzoek namen meer dan 15.000 mensen deel.