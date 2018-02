Hoe drink jij je koffie: roze, groen of als martini? De koffietrends op een rijtje Candice Schippers

25 februari 2018

10u26

Bron: AD 5 Nina kookt Voor veel mensen kan de ochtend niet beginnen zonder kopje koffie. Maar over een simpele espresso hebben we het nu even niet: trends ontwikkelen zich snel. Tot 2017 dronken we al zwarte koffie, maar tegenwoordig zijn er ook roze en gele bakjes troost. De koffietrends op een rij.

Beetroot coffee

Knalroze en erg gezond? Hebben we het niet over de groene matcha latte, dan moet het wel de bietenlatte zijn. Dit drankje werd populair in Australië en is sinds kort ook bij ons te vinden in verschillende koffiebars. Of het echt lekker is, durven we niet te zeggen. Maar van de kleur (te danken aan het rodebietenpoeder) worden we wél vrolijk.

Coffee cone

Coffee and all day breakfast bar @texas_antwerp is vanaf vandaag officieel open! I🍪🥓🥞🍳 Iedereen welkom 💥 #texascoffee #seeyouintexas #coffeebar #coffeecone #antwerpen Een foto die is geplaatst door null (@cheerum) op 07 jul 2017 om 10:08 CEST

Eerder zagen we al koffie in een donut voorbij komen. Vanaf nu past het ook in een ijshoorntje. Als je een coffee cone bestelt, is dat precies wat je krijgt: een smakelijke latte in een hoorntje dat meestal ook nog eens met chocolade is gevuld. Let op: je moet wel snel drinken, je wilt niet dat je hoorntje gaat lekken.

Espresso-martini

You’d think it’s a postcard, but it’s not 🍸🍸🍸 #espressomartini #ilovesydney Een foto die is geplaatst door null (@c_lare) op 14 dec 2017 om 06:24 CET

Een koffie met nét dat beetje extra? Bestel een espresso-martini. Niet zozeer geschikt voor vroege ochtenden, wél voor een aperitiefje, dankzij het hoge percentage aan koffielikeur en wodka. Plezier gegarandeerd!

Dirty chai

Helemaal gek van Chai tea latte? Dan is een Dirty chai ongetwijfeld ook wat voor jou. Hetzelfde drankje, maar dan inclusief een shotje espresso. Klinkt nóg beter, als je het ons vraagt.

Cold brew

Een iced coffee maar dan beter, zo kun je cold brew het best omschrijven. Dit kopje wordt koud ‘gebrouwen’. Dat betekent dat de koffie nooit verwarmd is, in tegenstelling tot iced coffee, dat eigenlijk warme koffie is die is afgekoeld. Daarnaast is cold brew iets zoeter en bevat het meer cafeïne.