Hmm! Loïc maakt gyozas Margo Verhasselt

04 juni 2020

Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm.



INGREDIËNTEN (4 personen)

100 ml heet water

200 g bloem

2 el korianderzaad

3 el szechuan peperbolletjes

4 stuks steranijs

1 el kardemompeultjes

1 kaneelstokje

6 tenen knoflook

1 liter koolzaadolie

5 bladeren Chinese kool

5 lente-uien

2 duimen gember

1 el geroosterde sesamolie

1 el ponzu

250 g gemengd gehakt

100 g Koreaanse chilivlokken

maïszetmeel

BEREIDING

1. Meng 200 g bloem met 100 ml gekookt gezouten water en meng goed.

2. Kneed het tot een deeg, bol op en laat 30 minuten rusten in vershoudfolie.

3. Doe 1 kaneelstokje, 2 el korianderzaad, 4 stuks steranijs, 3 el szechuan peperbolletjes en 1 el

kardemompeultjes in een steelpan.

4. Kneus 4 tenen knoflook en voeg toe. Vul de steelpan met 1 l koolzaadolie.

5. Warm op op hoog vuur tot het begint te pruttelen. Daarna mag het vuur zachter.

6. Kneed het deeg nog minstens 5 minuten en rol uit tot een slang van 3 cm dik.

7. Pak weer in in vershoudfolie en laat rusten in de koelkast.

8. Snijd 5 bladeren Chinese kool, 5 lente-uien en 2 duimen geschilde gember in de hakmolen.

9. Doe de schil van de gember bij de olie.

10. Voeg 2 tenen knoflook, 1 el geroosterde sesamolie en 1 el ponzu toe. Mix.

11. Meng de vulling met 250 g gemengd gehakt.

12. Doe 100 g Koreaanse chiliblokken in een grote mengkom en zeef de kruidenolie erboven.

13. Laat afkoelen.

14. Haal het deeg uit de koelkast en snijd in stukjes.

15. Rol uit tot kleine deegvellen en gebruik maïszetmeel zodat ze niet aan elkaar kleven.

16. Doe 1 kl vulling op elk deegvel. Maak de randen van het vel nat en vouw het dicht in een

halve cirkel.

17. Vouw de randen van de ene naar de andere kant in 6 vouwtjes dicht.

18. Bak de gyozas aan in een beetje koolzaadolie.

19. Meng 1 kl maïszetmeel, 1 kl bloem en 2 kl water en voeg toe aan de gyozas.

20. Zet het deksel op de pan en bak in 2 minuten krokant.

21. Serveer de gyozas met de chili-olie.