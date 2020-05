Het witte goud! Loïc maakt asperges à la ‘Zot van koken’ Margo Verhasselt

12 mei 2020

12u02 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm.



INGREDIËNTEN (4 personen)

200 g bloem

2 eieren

olijfolie

zout

handvol hazelnoten

50 g parmezaanse kaas

1 basilicumplant

1 handvol spinazie

2 tenen knoflook

1 potje mozzarellabolletjes

1 el houtschilfers (geschikt voor voeding)

1 el oregano

1 el tijm

½ chilipeper

12 kerstomaten

1 blik witte bonen

BEREIDING

• Meng 200 g bloem, 2 eieren, een snuifje zout en olijfolie. Meng alles tot een homogeen pastadeeg.

• Wikkel in vershoudfolie en laat even rusten in de koelkast.

• Rooster een handvol hazelnoten in een antikleefpan.

• Doe 2 tenen knoflook, 50 g parmezaanse kaas en de geroosterde hazelnoten in de cutter. Mix fijn.

• Kruid af met peper en zout, voeg 1 plantje basilicum, een handvol spinazie, 4 el olijfolie en 2 el extra virgin olijfolie toe.

• Mix tot een smeuïge pesto.

• Giet een potje mozzarellabolletjes af en laat uitlekken.

• Doe 1 el houtschilfers, 1 el tijm en 1 el oregano in een kookpot en verwarm tot er genoeg rook is.

• Hang de mozzarellabolletjes met een vergiet in de pot en laat enkele minuten onder het deksel roken.

• Breng een grote pot gezouten water aan de kook.

• Rol stukjes pastadeeg uit tot smalle rolletjes van 1 cm dik en snijd in kleine stukjes.

• Vorm cavatelli door elk stukje deeg plat te duwen met 2 vingers en naar je toe te trekken.

• Laat even drogen met wat bloem.

• Verwarm een pan met wat olijfolie en fruit ½ fijngesnipperde chilipeper.

• Snijd de kerstomaten in stukjes en voeg toe.

• Kook de pasta in 2 minuten gaar tot ze komen bovendrijven.

• Giet een blik witte bonen af en voeg toe aan de saus.

• Voeg de pasta met wat pastawater toe.

• Werk af met 6 el pesto.

• Serveer de pasta met de gerookte mozzarellabolletjes en werk af met wat olijfolie.